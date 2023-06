La Puesta En Escena Acá En La Tierra Aborda El Dilema De Un Niñ@ En Busca De Su Identidad

Este montaje cuenta la historia de Lolo, un niñ@ extraterrestre, o eso piensa, que ha venido a la Tierra con una misión que ni él mismo conoce. Mientras espera instrucciones, tendrá que adaptarse a los terrícolas, lo cual le resulta bastante complicado, porque no entiende su terrible necesidad de clasificarlo todo. Entonces conoce a Dolores, una mujer “invisible”, quien a través de la música le enseñará a viajar a su planeta. Puesta en escena para jóvenes audiencias, el Programa de Teatro para niñas, niños y jóvenes de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentará la obra Acá en la Tierra, de Luis Eduardo Yee, con dirección de Rebeca Trejo y las actuaciones de Assira Abbate, Meraqui Pradis, Vicky Araico y Mahalat Sánchez. Tendrá temporada del 3 de junio al 23 de julio, sábados y domingos a las 12:30 horas, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque. Esta producción de La Máquina del Tiempo Producciones y Los Bocanegra tiene como idea central promover el cómo se refleja la soledad a la que se enfrentan muchas niñas, niños y jóvenes durante la construcción de sus relaciones y puentes que unifican su mundo interno y su lugar en la sociedad. La ciencia ficción tiene un papel importante en este montaje, pues es la herramienta principal que se utiliza para hacer una crítica social y poner énfasis en una problemática actual, como es la “identidad de género”, en una sociedad donde existe una división binaria muy definida y arraigada. La escenografía de Acá en la Tierra tiene la intención de crear espacios complejos apoyados por la iluminación. Además, el diseño escenográfico integra plataformas que simulan planetas, pero que en el universo realista también plantea espacios de acción en la historia, como son la habitación del niñ@ en donde se refugia, la escuela, la bodega de Dolores, el espacio íntimo de mamá y, en el fondo, muestra un espacio de transición de los personajes a la acción. La estética general del montaje sugiere los años setenta y ochenta setnta y ochenta del siglo XX. Así, entre neones, casetes, walkmans y música de David Bowie, Queen, The Cure e Iggy Pop, el público se introduce en ese universo en el que Lolo cree que, por fin, encontrará a otros extraterrestres como él.

