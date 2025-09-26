El Museo Nacional De San Carlos Invita A Construir Nuevas Memorias Visuales A Través Del Décollage

En el marco de la exposición [Des]ordenar la colección desde el género y como parte del programa Domingo de técnica, el Museo Nacional de San Carlos (MNSC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) llevará a cabo el taller Décollage y memoria visual el domingo 28 de septiembre a las 13 horas.

Las y los participantes tendrán acceso a una selección de reproducciones de obras del acervo del museo, así como a materiales impresos —revistas, periódicos y fotocopias—, con el fin de explorar la técnica del décollage y cuestionar la idea de la historia como un relato único, lineal y cerrado.