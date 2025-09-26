El Museo Nacional De San Carlos Invita A Construir Nuevas Memorias Visuales A Través Del Décollage

El taller se realizará el domingo 28 de septiembre a las 13 horas; la actividad es gratuita con cupo limitado
La elección de esta técnica no es casual: mediante la acción de rasgar, superponer y añadir imágenes y palabras, se busca generar un discurso crítico que resignifique símbolos, personajes y escenas clásicas. El décollage permite mostrar que las obras originales no se destruyen ni se alteran, pero sí las lecturas que construimos a partir de ellas y la manera en que nos vinculamos con ellas desde el presente.
Bajo la premisa de que “desordenar” un acervo posibilita visibilizar discursos y problemáticas que de otro modo permanecerían ocultos, este taller propone un espacio de reflexión crítica en torno a las representaciones de la violencia en distintas formas, al tiempo que invita a construir nuevas memorias visuales desde el diálogo y la experimentación artística.
La actividad es gratuita con cupo limitado; el único requisito es registrarse previamente a través de este enlace. El museo se ubica en avenida México-Tenochtitlan No. 50, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
