Alejandro Demian Marín Bello Gana El Premio Bellas Artes De Cuento San Luis Potosí “Amparo Dávila” 2024

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en colaboración con el gobierno del estado de San Luis Potosí, por medio de la Secretaría de Cultura estatal y el Museo Francisco Cossío, otorgaron el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí “Amparo Dávila” 2024 a Alejandro Demian Marín Bello por Historias corporales.

A decir del jurado —compuesto por la narradora y cronista Ana García Bergua; la escritora Andrea Chapela y el escritor y tallerista Fernando Cabello—, es un libro original, tanto en su uso del género, como en su ejecución.

Además, en su acta deliberativa, los integrantes del jurado agregaron que los cuentos que componen esta obra poseen una unidad temática que, a la vez, juega con diferentes tratamientos, estilos y tradiciones literarias.

Sobre el premio, el autor se dijo sorprendido, emocionado y alegre, pues era una noticia que no esperaba. Explicó que su obra fue todo un reto narrativo desarrollado en los seis cuentos que la componen. “El reto fue hacer que funcionara un personaje, que no sea una persona, sino una parte del cuerpo, por eso los títulos de los cuentos son cosas como Historia de una pierna, Historia de un dedo, etcétera”.

El autor explicó que cada cuento es en sí un planteamiento narrativo y estilístico diferente. “Para ello tuve que comprender y tratar de apropiarme de las diferentes maneras de narrar de otras culturas. Fue un trabajo de mucha investigación, mucha filigrana y solo un poco de talento. Por tanto, mi estilo, en este libro, podría definirse como ecléctico”.

El escritor agregó que el cuento es el género que ha cultivado casi de manera única a lo largo de su trayectoria. Contó que encuentra en este género un resplandor que lo subyuga. “Lo que hace que un cuento sea memorable es que deje una impresión en el lector, que le resulte innombrable, porque en el cuento, más que en cualquier otro género narrativo, lo realmente importante es lo que no se dice”.

Este libro, consideró el autor, es un viaje por distintas culturas y épocas. “Añadiría que también es un viaje hacia las posibilidades imaginativas del cuerpo y sus partes. Además, me parece, es muy entretenido”.

Sobre el autor

Demian Marín (Toluca, México, 14 de agosto de 1979). Es licenciado en Letras Latinoamericanas por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Fue miembro del grupo Urawa; en 2005 publicó la selección de cuentos Corte de pelo, con el sello del mismo grupo. Formó parte de la séptima y octava generación de becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas, en el área de narrativa de 2009 a 2011, así como del Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México, en el área de cuento en 2012, y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el área de Letras, disciplina de Cuento, en el periodo 2013-2014.

En 2014 obtuvo el XXIII Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández, con su obra Tierra central. Autor de Vida y muertes del maestro Cha (2012), Cuentos cangrejos (2015), Sueños de humo (2019) y Profetas (2020). Ha sido antologado en libros de poesía y narrativa de México, Estados Unidos y España.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.