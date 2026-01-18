 tracker
Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport

The production runs through March 1.

By: Jan. 18, 2026

Check out photos from opening night of Ring of Fire at The John W. Engeman Theater.

Running January 15 through March 1, the production stars Matt Cusack, Armando Gutierrez, Allison Ann Kelly, Mark Mazzarella, and Cat Patterson.
Allison Ann Kelly

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Mark Mazzarella

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Mark Mazzarella

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Allison Ann Kelly

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Cat Patterson

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Armando Gutierrez

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Matt Cusack

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Matt Cusack

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Mark Mazzarella, Matt Cusack, Armando Gutierrez, Allison Ann Kelly and Cat Patterson

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Armando Gutierrez

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Matt Cusack, Mark Mazzarella, Armando Gutierrez, Cat Patterson and Allison Ann Kelly

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Chelsey Steinmetz, Jeff Knaggs, John Burkland, Paul Stancato, Megan Cohen and Laura Shubert

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Matt Cusack. (Music Director)

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Matt Cusack

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Allison Ann Kelly

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Allison Ann Kelly

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Matt Cusack and Allison Ann Kelly

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Matt Cusack and Allison Ann Kelly

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Armando Gutierrez

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Armando Gutierrez

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Lane Rhoades and Armando Gutierrez

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Lana Rhoades, Armando Gutierrez and Jamie Topping

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Cat Patterson

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Cat Patterson

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Mark Mazzarella

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Mark Mazzarella

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Mary Catherine Fehrenbacher

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Mary Catherine Fehrenbacher

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Trevor Lindley Craft

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Trevor Lindley Craft

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Luke Surretsky

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Luke Surretsky

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Luke Surretsky, Mary Catherine Fehrenbacher and Trevor Lindley Craft

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Mary Catherine Fehrenbacher, Trevor Lindley Craft and Luke Surretsky

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
Armando Gutierrez, Allison Ann Kelly Mark Mazzarella, Trevor Lindley Craft, Cat Patterson, Mary Catherine Fehrenbacher, Luke Surretsky, Paul Stancato (Director and Choreographer) and Matt Cusack

Photos: RING OF FIRE Opens at the John W. Engeman Theater Northport Image
The Cast and Creative Team of Ring of Fire




