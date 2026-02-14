 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B

The concert took place February 13.

By: Feb. 14, 2026

Check out photos from The New York Pops’ concert If I Ain’t Got You: The Best of R&B, which took place on Friday, February 13, 2026 at 8 p.m. in Stern Auditorium / Perelman Stage.

Aisha Jackson and Avery Wilson joined the orchestra, led by Music Director and Conductor Steven Reineke, for timeless love songs and empowering anthems that celebrate romance, friendship and the joy of shared connections including “Let’s Stay Together”, “Ain’t No Mountain High Enough”, “Ordinary People”, “I Have Nothing”, and more.

See photos from the event here!

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Steven Reineke

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Steven Reineke

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson and Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Steven Reineke and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
The Supporting Vocalists that includes- Ramona Dunlap, Stephanie Fisher and Melodie Ray

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson with Steven Reineke and The Supporting Vocalists that includes- Ramona Dunlap, Stephanie Fisher and Melodie Ray

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson and Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson and Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson and Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Steven Reineke

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
=Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson , Steven Reineke and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson , Steven Reineke and Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson , Steven Reineke and Aisha Jackson with the supporting vocalists that includes Ramona Dunlap, Stephanie Fisher and Melodie Ray

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
the supporting vocalists that includes Ramona Dunlap, Stephanie Fisher and Melodie Ray

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Aisha Jackson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Avery Wilson

Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B Image
Kyle Ramar Freeman, Judith Franklin, Avery Wilson and Maya Bowles


Don't Miss a Broadway News Story
Sign up for all the news on the Winter season, discounts & more...


Videos