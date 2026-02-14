Photos: Aisha Jackson, Avery Wilson and the New York Pops in IF I AIN'T GOT YOU: THE BEST OF R&B

The concert took place February 13.
Check out photos from The New York Pops’ concert If I Ain’t Got You: The Best of R&B, which took place on Friday, February 13, 2026 at 8 p.m. in Stern Auditorium / Perelman Stage.
Aisha Jackson and Avery Wilson joined the orchestra, led by Music Director and Conductor Steven Reineke, for timeless love songs and empowering anthems that celebrate romance, friendship and the joy of shared connections including “Let’s Stay Together”, “Ain’t No Mountain High Enough”, “Ordinary People”, “I Have Nothing”, and more.
See photos from the event here!
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Aisha Jackson and Avery Wilson
Steven Reineke and Aisha Jackson
The Supporting Vocalists that includes- Ramona Dunlap, Stephanie Fisher and Melodie Ray
Aisha Jackson with Steven Reineke and The Supporting Vocalists that includes- Ramona Dunlap, Stephanie Fisher and Melodie Ray
Aisha Jackson and Avery Wilson
Aisha Jackson and Avery Wilson
Aisha Jackson and Avery Wilson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson and Aisha Jackson
Avery Wilson , Steven Reineke and Aisha Jackson
Avery Wilson , Steven Reineke and Aisha Jackson
Avery Wilson , Steven Reineke and Aisha Jackson with the supporting vocalists that includes Ramona Dunlap, Stephanie Fisher and Melodie Ray
the supporting vocalists that includes Ramona Dunlap, Stephanie Fisher and Melodie Ray
Kyle Ramar Freeman, Judith Franklin, Avery Wilson and Maya Bowles
Videos