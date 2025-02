Review: TOOTSIE al Teatro Sistina

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Uno dei film più divertenti e originali degli anni ’80 approda in versione teatrale sulle scene italiane. In un’epoca molto più libera e scanzonata di quella che viviamo oggi, Tootsie fu un film audace che ai giorni nostri non sarebbe probabilmente realizzabile dagli Studios californiani. Nel 2019 fu trasformato in un musical per Broadway con un libretto di Robert Horn, le musiche e le liriche di David Yazbek reduce dal successo della sua trasposizione teatrale di un altro film di grande successo, The Full Monty. Ai Tony Awards di quell’anno, nonostante le dieci nomination, Tootsie venne ricompensato per il miglior libretto e la migliore interpretazione per il suo protagonista Santino Fontana.

L’adattamento italiano curato e diretto da Massimo Romeo Piparo arriva al Sistina con un grande entusiasmo dopo un breve tour italiano e le date milanesi.

La trama riprende le linee base del film situandosi però nella scena teatrale invece di quella televisiva del soggetto originale. Il protagonista, Michael Dorsey, un attore arrogante e perfezionista non riesce a trovare lavoro per la sua indole insofferente. Lavora in un ristorante che gestisce con Jeff il suo amico di sempre che lo sostiene e cerca di “educarlo” senza però molto successo. La sua ex Sandy, anche lei attrice passa da un’audizione all’altra senza grande risultati. Delusa, lascia indietro un copione in casa dei due amici e Michael ha l’illuminazione di presentarsi a quella audizione in abiti femminili e rinominandosi Dorothy Michaels riuscendo a scroccare la parte alla sua ex. Ottiene la parte pur portando la sua irritante indole nella produzione che riesce a rivoluzionare a suo piacimento. Nei panni di Dorothy può quello che non poteva nei panni di Michael. Il caso vuole che pur in abiti femminili, l’attore si innamora della sua leading lady Julie e da li nascono una serie infinita di situazioni imbarazzanti ed estremamente divertenti che rendono lo spettacolo spumeggiante, divertente ma anche l’occasione di una riflessione ironica seppur profonda sul rapporto uomo donna e su come sia a volte utile mettersi nei panni dell’altro/a.

La regia di Massimo Romeo Piparo è giusta, scattante, fedele all’originale e senza la necessità di “italianizzare” alcune situazioni come gli avevamo visto fare in precedenti adattamenti (Mamma Mia! e Cats).

Efficace e spettacolare la scenografia di Teresa Caruso con rapidi cambi di scena e proiezioni dalla giusta atmosfera. Essenziale alla riuscita di questo allestimento la presenza dell’orchestra dal vivo diretta dal fedele Emanuele Friello.

Un cast di grandi eccellenze del musical e del teatro italiano contribuisce senza meno a dare a questo musical un livello di serie A con però una piccola defaillance. Il ruolo principale è affidato a Paolo Conticini, spiritoso, adeguato, ben calibrato nel ruolo che fu di Dustin Hoffman. Conticini si adopera con estrema dedizione a questo ruolo ben utilizzando nel parlato la sua voce nei passaggi dal maschile a quella in falsetto “femminilizzato”. Purtroppo nel cantato la sua voce non è una voce da musical e per quanto intonato e ben preparato non raggiunge il pathos e la potenza necessarie. Questo suo status viene ancora più evidenziato quando si ritrova circondato da ogni altro singolo collega che appena intona la propria canzone, raggiunge anche l’ultimo spettatore in galleria. Cose che a lui non riesce. Come recitava il finale di un celebre film, “nessuno è perfetto”: lo si può però perdonare. L’amico Jeff è interpretato da un sempre superironico Enzo Iachetti. La sua comicità puntuale, precisa e pungente non si smentisce mai e apporta a questo spettacolo un plus che non si era visto nella versione originale. Strepitosa Ilaria Fioravanti nel ruolo di Sandy a cui è assegnata una delle canzoni più divertenti e difficili dello show in cui diverte ma si ha la netta sensazione che sia lei la prima a divertirsi. Beatrice Baldaccini con la sua voce appassionante è la romantica Julie, la giovane star che si innamora della sua collega Dorothy senza sospettare sia un uomo. Matteo Guma è il protagonista maschile della pièce nella pièce anche lui vittima del fascino di Dorothy mentre Massimiliano Carulli è il nevrotico regista Ron, antagonista di sempre di Michael che sospetta qualcosa senza scoprire il magheggio tanto grande è il suo ego. Entrambi questi due attori danno prova della loro grande verstilità creando due personaggi molto particolari e in poche scene diventano subito beniamini del pubblico. In ruoli minori ma essenziali, Elena Mancuso-Gea Arambelli, Sebastiano Vinci, Nico Colucci, Fabrizia Scaccia e Roberto Tarsi.

Completa il cast un ensemble di ragazzi preparati che ben si muovono sulle coreografie di Roberto Croce.

Con Tootsie Massimo Romeo Piparo ci presenta un’altra produzione di alto livello confermando la tendenza del Teatro Sistina a mantenere il suo titolo di tempio del musical italiano e la capacità di presentare prodotti che sempre più si avvicinano agli standard internazionali. L’impegno culturale oltre che finanziario messo in questo genere di spettacoli ci rassicura sulla possibilità di continuare a vedere spettacoli di qualità nel nostro paese senza dover espatriare.

Dopo le date al Sistina (fino al 13 febbraio) il tour prosegue a Reggio Emilia dal 14 al 16 marzo. Firenze dal 21 al 23 marzo e a Torino dal 28 al 30 marzo.

PEEPARROW ENTERTAINMENT E TEATRO SISTINA

Presentano

In collaborazione con

Music Theatre International (Europe)

TOOTSIE

Musica e testi di David Yazbek

Libretto di Robert Horn

Tratto dalla storia di Don McGuire e Larry Gelbart e dal film Columbia Pictures prodotto da Punch Production, interpretato da Dustin Hoffman

Regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment e Il Sistina

in accordo con Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu

Emanuele Friello Direzione Musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Roberto Croce Coreografie

Umile Vainieri Luci

Stefano Gorini Suono

CAST

Paolo Conticini Michael Dorsey/ Dorothy Michaels

Enzo Iacchetti/ Jeff

Beatrice Baldaccini/ Julie

Ilaria Fioravanti/ Sandy

Matteo Guma / Max

Massimiliano Carulli / Ron

Elena Mancuso-Gea Rambelli / Rita

Sebastiano Vinci / Stan

Nico Colucci / Clark

Fabrizia Scaccia / Suzie

Roberto Tarsi / Stuart

Ensemble

Martina Bassarello

Benjamin Bemporad

Matteo Germinario

Silvia Giacobbe

Paolo Giammona

Ginevra Grossi

Clara Intorre

Alice Longo

Denis Scoppetta

Comunicazione e Ufficio Stampa

Federica Fresa

+39 335 5481631

stampa@ilsistina.it

federicafresacomunicazione@gmail.com

Reader Reviews