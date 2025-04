Review: SAPORE DI MARE - IL MUSICAL al Teatro Arcimboldi Milano

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



“Abbiamo bisogno di leggerezza, siamo diventati tutti dei pesantoni”, ha detto Paolo Ruffini nei panni di Cecco il fotografo durante uno dei suoi svariati momenti di interazione con il pubblico. Quindi, ecco la mia recensione da pesantona.

Sapore di Mare - il Musical è ispirato al film del 1983 dei fratelli Vanzina, che racconta le vicende di un gruppo di giovani durante l'estate del 1964 a Forte dei Marmi. Tra nuove esperienze, serate danzanti e intrecci amorosi, i protagonisti vivono amori, amicizie e delusioni tipiche dell'adolescenza, il tutto accompagnato dalle indimenticabili canzoni degli anni Sessanta. Nel musical, il ruolo del fotografo Cecco diventa quello di narratore, talvolta come parte delle scene, talvolta al loro esterno, in dialoghi con il pubblico che aiutano a fare il punto della storia e ricordare i numerosi personaggi e le loro trame.

Il musical gioca molto sul fattore nostalgia, supportato dal fantastico lavoro dell’Atelier Creativo di Diego Dalla Palma, che si è occupato di costumi e trucco, e dalla scenografia di Clara Abbruzzese, che riescono a trasportare nel tempo e far immergere lo spettatore in nell’atmosfera spensierata delle estati italiane. Al pubblico generale dell’Arcimboldi la nostalgia piace, come piacciono anche le occasioni di coinvolgimento dell’audience con domande e karaoke. Il materiale risulta familiare, molto in linea con la commedia italiana più classica, come anche la recitazione degli attori protagonisti. Nel cast spiccano Marta Melchiorre nei panni dell'inglese Susan e Paky Vicenti nel ruolo di Paolo. Paolo Ruffini, forse complici i lunghi dialoghi con il pubblico, finisce per interpretare se stesso.

La scelta delle canzoni ricade su iconici brani degli anni ‘60, alcuni presenti anche nel film originale, tutti suonati dal vivo. Le canzoni sono inserite all’interno della storia spesso in seguito a dialoghi forzati per far funzionare il testo cantato, ma riescono a coinvolgere parecchio il pubblico, nonostante la breve durata di alcuni dei pezzi. Sapore di Mare è un jukebox musical, ma le canzoni, soprattutto nel primo atto, non contribuiscono a sviluppare la trama, servendo piuttosto come passaggio da una scena all’altra. Ah, e c’era veramente bisogno che un cast di 19 persone bianche cantasse la n word, specialmente in un brano che non ha nulla a che fare con la trama? Perché questa presunta leggerezza che dobbiamo a tutti i costi ritrovare deve ancora oggi essere equivalente di risate facili, spesso a discapito di comunità marginalizzate? Si è deciso di restare fedeli al film quando si tratta di ragazzi che schiaffeggiano la fidanzata, però poi si sono aggiunte battute di dubbio gusto come “ho sentito che ti piacciono le milfettone” e diverse scene di equivoco sempre basato su banali doppi sensi che paradossalmente rendono lo spettacolo, che ha appena debuttato, più datato. Non che io mi aspettassi qualcosa di woke, soprattutto dopo che in conferenza stampa il regista ha cercato di promuovere lo spettacolo dicendo “nel cast ci sono delle gnocche pazzesche, era anche difficile stare in sala prove”, però si finisce sempre per alienare una vasta parte del potenziale pubblico, per poi lamentarsi di continuo che i giovani non vanno a teatro. Anche durante i monologhi di Cecco, si deridono i giovani, che gli anni Ottanta non li hanno vissuti, guardando con nostalgia a una società misogina nella quale non vogliamo più immedesimarci.

Sapore di Mare se non altro è molto bello, visivamente.

Sapore di Mare - Il Musical è in scena al TAM - Teatro Arcimboldi Milano fino al 13 aprile.

CAST ARTISTICO

Paolo Ruffini - Cecco Il Fotografo

Fatima Trotta - Marina Pinardi

Edoardo Piacente - Luca Carraro

Giulia Carra - Adriana Balestra

Luca Quarchioni - Gianni

Lorenzo Tognocchi - Felicino Carraro

Marta Melchiorre - Susan Hunt

Paky Vicenti - Paolo Pinardi (Fratello Di Marina)

Paolo Barillari - Morino Il Bagnino

Anna Foria - Selvaggia Binetti

Carlotta Sibilla - Giorgia

Elisa Filace – Lucia Pinardi

Giuseppe Galizia - Commendator Carraro

Renato Tognocchi - Dottor Balestra

Alex Botta - Maurizio

Pietro Mascheroni - Marchesino Pucci

Francesco Bianchini - Marchesino Pucci

Claudia Campolongo - Medico, Presentatrice, Cantante, Tastierista

Marta Bitti – Ensemble

TEAM CREATIVO

Adattamento - Enrico Vanzina e Fausto Brizzi

Regia - Maurizio Colombi

Direzione Musicale - Davide Magnabosco e Alex Procacci

Coreografie - Rita Pivano

Scenografie - Clara Abbruzzese

Costumi / Make-up /Hair Dressing - Atelier Creativo Sapore Di Mare Il Musical by Diego Dalla Palma

Disegno Luci - Valerio Tiberi

Disegno Luci Associato - Emanuele Agliati

Disegno Audio - Maurizio Capitini

Coordinatrice Esecutiva Costumi - Alessandra Ranghetti

Reader Reviews