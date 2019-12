PRISCILLA LA REGINA DEL DESERTO al Teatro Brancaccio COMUNICATO STAMPA

PRISCILLA LA REGINA DEL DESERTO

Il Musical

TORNA AL TEATRO BRANCACCIO di Roma

Scritto da Stephan Elliott e Allan Scott

Regia di Simon Phillips

Regia italiana di Matteo Gastaldo

Direzione musicale di Fabio Serri

A grande richiesta "Priscilla La Regina del Deserto" il musical dei record! da dicembre 2019 torna nei migliori teatri d'Italia.

Tratto dall'omonimo film cult " Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto" - vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes - Priscilla è una travolgente avventura "on the road" di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato!

Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, una sceneggiatura esilarante ed una intramontabile colonna sonora che include 25 strepitosi successi internazionali, tra cui "I Will Survive"; "Finally"; "It's Raining Men" e "Go West" suonati con un'orchestra dal vivo in alcune piazze della tournée 2019.

Priscilla Queen Of The Desert the Musical, è il musical australiano di maggior successo visto in tutto il mondo da oltre 6 milioni di spettatori. Vincitore di 2 TONY Awards Priscilla torna trionfalmente in Italia da dicembre 2019 a febbraio 2020.

Il cast

SIMONE LEONARDI - Bernadette

Cristian Ruiz - Tick/Mitzi

PEDRO ANTONIO BATISTA GONZALEZ- Adam/Felicia

STEFANO DE BERNARDIN - Bob

ARIANNA BERTELLI - Diva 1/Cynthia

NATASCIA FONZETTI - Diva 2

ALICE GRASSO - Diva 3

LEINER RIFLESSI- Miss U/Jimmy

ADELE CREMA- Marion

ALESSIA PUNZO - Shirley

SIMONE NOCERINO - Young Bernadette/ Ensemble/ Dance Captain

ANTONIO CATALANO - Frank/Ensemble

JACOPO BRUNO - Farrah/Ensemble/cover Tick

MATTEO FRANCIA - Ensemble/cover Adam

SIMONE ALIPRANDI - Ensemble

STEFANO ANGIOLINI - Ensemble

TEATRO BRANCACCIO

dal 12 al 15 Dicembre 2019

prezzi da 65 a 29 euro

12 e 13 dicembre ore 20,45 - sabato ore 17.30 e 20,45 - domenica ore 15,30 e ore 18,30

Biglietti in vendita su www.priscillailmusical.it

Ufficio stampa teatro Brancaccio: Silvia Signorelli signorellisilvia@libero.it Mob. +39 338 9918303

Monica Menna - Alessandra Teutonico ufficiostampasignorelli@gmail.com

Facebook: SiSicommunication - Twitter: @silviasignore Instagram: @sisi_comunication

Sito www.comunicazioneeservizi.com

Ufficio stampa spettacolo: Nicoletta Strazzeri www.nicoufficiostampa.it info@ni-co.it 063721872

Il tour

PRISCILLA LA REGINA DEL DESERTO

UDINE Teatro Nuovo Giovanni da Udine 28 Dicembre 2019

BRESCIA Gran Teatro Morato 31 Dicembre 2019

GENOVA Politeama Genovese dal 23 al 26 Gennaio 2020

MILANO Teatro Degli Arcimboldi dal 29 Gennaio al 9 Febbraio 2020

REGGIO EMILIA Teatro Municipale Valli 14-15-16 Febbraio 2020





Related Articles Shows View More Italy Stories