MACHBETH ROCK OPERA at Teatro Tor Bella Monaca

La Vega Rock Musical torna in scena il 5-6-7 luglio 2019 con MacBeth Rock Opera, l'Opera Rock composta da Fabio Caliandro, al Teatro Tor Bella Monaca di Roma.

Lo spettacolo, diretto da Ermanno Manzetti e curato nei movimenti scenici da Laura Sodano, ha già registrato sold out in entrambe le serate della prima stagione, svoltasi al Monk di Roma per poi approdare la stagione successiva al Teatro Viganò di Roma.

Il musical fonde i tradizionali dei canoni del musical con il Rock moderno e la multimedialità, in un'ambientazione di natura Gotica. La scenografia e gli ambienti, interni ed esterni, sono creati dalle video proiezioni di Ermanno Manzetti. La durata dello spettacolo - cantato in lingua inglese e con soprattitoli in italiano - è di 125 minuti.

LA STORIA

Macbeth, barone di Scozia, è un leale suddito di re Duncan, al quale è anche legato da parentela attraverso sua moglie, Maeve. Guidando la battaglia contro i ribelli che intendono invadere la Scozia, Macbeth combatte con al fianco Banquo barone di Lochaber - suo luogotenente e migliore amico - e Macduff, barone di Fife e uomo dall'alta morale, fedelissimo anche lui di Duncan.

Dopo la battaglia Macbeth e Banquo si imbattono in tre entità, fantasmi, streghe, o semplicemente le Tre Sorelle, personificazione del destino, le tre Parche che tessono e muovono i fili degli umani burattini, lasciando loro l'illusione di essere registi e attori delle proprie vite. Spinto dall'ambizione di sua moglie, Maeve, Macbeth si sporcherà le mani di sangue innocente, bramando un potere che "non significa nulla" e che sarà la sua stessa rovina.

L'AUTORE

Fabio Caliandro è un cantante, chitarrista, autore e arrangiatore, cresciuto musicalmente con il rock degli anni settanta, contaminato con il grunge rock degli anni novanta, con una grande passione per il Musical. Fonda nel 2000 la Compagnia Vega Progetto Musical, con la quale ha portato in scena gli allestimenti di Jesus Christ Superstar, The Rocky Horror Show, A Musical Parade, Rent, come attore, regista e vocal coach. Ha partecipato a un seminario sull'interpretazione nella musica tenuto da Carl Anderson, presso il Saint Louis Music College di Roma, duettando con il famoso Judas. Si è esibito in teatri di circuito tra Roma e Londra nell'ambito del progetto Teatro in Lingua, interpretando alcuni dei maggiori personaggi Shakespeariani, come Macbeth, Polonio, Riccardo III, Jago.

Ha all'attivo la produzione di due dischi, One Way Ride e il doppio CD di MacBeth Rock Opera. Al momento sta lavorando ad un disco tributo, in memoria di Chris Cornell.

LA COMPAGNIA

Una realtà del musical e del teatro della Capitale, attiva dal 2000, dapprima come Compagnia Vega e poi Vega Rock Musical, la Compagnia ha all'attivo le produzioni di Jesus Christ Superstar, di Rocky Horror Show e delle riduzioni in forma concerto di Rent e Hair. Jesus Christ Superstar, i cui diritti di esecuzione sono sempre stati garantiti dallo stesso autore, Andrew Lloyd Webber, ha avuto il suo culmine con le due produzioni maggiori della Vega, una in collaborazione con il Vicariato di Roma, inserita nella rassegna Incontragiovani - rappresentazione avvenuta in Piazza Navona a Roma, il 5 giugno 2002 - e la seconda con le repliche al Teatro Italia di Roma, con un weekend di tutto esaurito, a marzo 2013. Nel 2017 e nel 2018 porta in scena l'opera inedita MacBeth Rock Opera, scritta, composta e arrangiata da Fabio Caliandro, con la regia di Alessia Ciccariello e Ermanno Manzetti.

CAST

Macbeth - Fabio Caliandro

Maeve - Brunella Platania

Banquo - Giovanni Alaimo

Macduf - Andrews Crudo

Keelin - Marianna Di Maso

Witch 1 - Alessandra Annibali

Witch 2 - Giulia Uda

Witch 3 - Francesca Bianchi

Duncan - Emiliano Laglia

Malcolm - Andrea Stocchino

Porter - Ermanno Manzetti

Ross - Mirko Basile

Donaldbain - Gabriele Giorgi

Regia Ermanno Manzetti Movimenti coreografici Laura Sodano

Macbeth Rock Opera

Teatro Tor Bella Monaca - Via Bruno Cirino (angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca)

5-6-7 luglio 2019 - inizio ore 21:00

Biglietti intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

Al costo dei biglietti vanno aggiunti i diritti di prevendita

Info e biglietti https://www.vivaticket.it/ita/event/macbeth-rock-opera/132726

www.vegarockmusical.com

macbethrockopera@gmail.com

Facebook: @macbethrockopera

Twitter:@MacBethRockOp

Youtube: MacBeth RockOpera





