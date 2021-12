BWW Review: MAMMA MIA! E IL TEATRO SISTINA

Non è un caso, ne un errore di battitura aver intitolato questa recensione "Mamma mia! e il teatro Sistina" invece del consueto "Mamma mia! al Teatro Sistina". In questa occasione il teatro ha la stessa rilevanza del musical che vi è stato rappresentato, se non di più.

Ed è forse per una singolare combinazione astrale che un rinnovato teatro Sistina riapre proprio con il musical con le canzoni degli ABBA, esattamente nel momento in cui il mitico gruppo svedese ha fatto un insperato come back a 40 anni dal loro ultimo disco, con un nuovo album che sta scalando le classifiche di vendita in tutto il mondo.

MAMMA MIA! UNA CARTA VINCENTE

SABRINA MARSCIANO E IL CAST

In questa occasione riteniamo infatti più importante parlare del Sistina che rappresenta un unicum nel panorama teatrale italiano. Il direttore artistico Massimo Romeo Piparo, in questi mesi di pandemia e chiusura forzata ha dimostrato un impegno enorme nel sostenere questo teatro ed il teatro in generale. Presidente dell'ATIP, Associazione Teatri Italiani Privati, si è battuto in ogni modo per sensibilizzare una classe politica completamente sorda al grido di dolore di una classe di lavoratori inizialmente completamente ignorati da ogni forma di ristoro durante la pandemia. Ha sottolineato più volte l'incongruenza di trattamento tra la tassazione per il cinema e quella riservata ai teatri e con una grande passione e incredibile determinazione ha trovato le forze fisiche, psicologiche e finanziarie di non solo riaprire il Sistina, con i suoi alti costi di gestione ma anche di riaprirlo rinnovato e rimodernato. Nuove comode poltrone in sala, una nuova hall e tanti altri restauri e novità, come il nuovo sistema di prenotazione on line che offre la possibilità di scegliere il posto con un sistema in 3D. Senza dimenticare l'utilizzo del teatro durante la pandemia con le trasmissioni Ricomincio da RAITRE e Qui e adesso (disponibili su RAIPLAY) in cui il palcoscenico del Sistina è diventato un plateau televisivo in cui i più conosciuti artisti che lo hanno calcato negli anni sono tornati a celebrare la meravigliosa epoca della commedia musicale italiana e non solo.

Una prima in grande stile con la presenza del Sindaco di Roma Gualtieri, del presidente della Regione Lazio Zingaretti nonché di un nutrito parterre di artisti e giornalisti tutti intervenuti per sostenere il teatro. E gli sforzi di Massimo Romeo Piparo sono stati ben ripagati dagli applausi del pubblico che dopo aver riservato una lunga standing ovation agli interpreti del musical, lo hanno lungamente applaudito durante tutto il breve discorso finale in cui, con grande emozione, ha ringraziato chiunque lo abbia sostenuto e affiancato in questo difficile periodo e soprattutto nel processo di restauro, dagli artisti, ai tecnici, al personale del teatro e non ultimo il pubblico stesso.

MASSIMO ROMEO PIPARO CON IL SINDACO GUALTIERI E IL PRESIDENTE ZINGARETTI

LE CANZONI DEGLI ABBA, UN'AMBROSIA PER L'ANIMA

A questa serata carica di emozione ha senz'altro contribuito l'incredibile trasporto che le canzoni degli ABBA hanno sull'inconscio di ognuno di noi (almeno per le generazioni che le hanno vissute dal vivo) per essere le canzoni che hanno accompagnato uno dei periodi più belli e spensierati della nostra storia recente, la fine degli anni '70. Le loro canzoni che non hanno preso una ruga, hanno sostenuto questo forte feeling di voler ritornare ad una normalità e spensieratezza e, anche se per solamente due ore di spettacolo, hanno fatto completamente dimenticare cosa stia succedendo al di fuori delle mura del teatro. Hanno fatto dimenticare che tutti stavamo indossando quella maledetta ma indispensabile mascherina che tuttavia non ha impedito a nessuno di cantare quelle famose canzoni assieme al cast.

ELISABETTA TULLI, SABRINA MARSCIANO E LAURA DI MAURO

Il nostro augurio è di vedere ogni sera il Sistina e gli tutti altri teatri così pieni e con un pubblico felice di poter nuovamente e ancora più di prima condividere questi momenti di cultura collettiva perché sia che si tratti di musical divertenti, di seriose pièce teatrali o qualunque altra forma di rappresentazione, lo spettacolo dal vivo è una forma di cultura altamente formativa e va sostenuto in ogni modo possibile, specialmente dopo questi lunghi mesi di streaming.

PEEPARROW ENTERTAINMENT

Presenta

MAMMA MIA!

Musiche e testi di Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus e Stig Anderson

Libretto di Catherine Johnson

Idea originale di Judy Cramer

Adattamento italiano e regia di MASSIMO ROMEO PIPARO

Coreografie di ROBERTO CROCE

Scene di TERESA CARUSO

Direzione Musicale di EMANUELE FRIELLO

FABRIZIO SICILIANO Tastiere-Assistente Direttore musicale BRUNO FERRI Tastiere SIMONE GIANLORENZI Chitarre PINO SARACINI Basso STEFANO MARAZZI Batteria

CON

LUCA WARD / Romolo Desideri

PAOLO CONTICINI / Sam Carmichael

SERGIO MUNIZ / Enrique Luz (Harry)

SABRINA MARCIANO / Donna Sheridan

ELISABETTA TULLI / Rosy (Rosie)

LAURA DI MAURO / Tania (Tanya)

JACOPO SARNO / Sky

ELEONORA FACCHINI / Sofia

EMANUELA PULEO/ Alice

LINDA GORINI/Lisa

ANDREA BRATTA/Edo (Eddie)

ALESSANDRO LANZILLOTTI /Paprika (Pepper)

SEBASTIANO VINCI/Padre Alexandrios

Ensemble:

DEBORA BOCCUNI, MIRIAM BONACCORSO,CAMILLO BUCCI,

NICOLÒ CASTAGNA, NICO COLUCCI, ILARIA FIORAVANTI,

ROBERTA GIAMPINO, LORENZO GITTO, LUCA PARADISO, FABRIZIA SCACCIA