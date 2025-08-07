Previews: GANZ PARIS TRÄUMT VON DER LIEBE at Metropol Theater BREMEN

Enter Your Email to Unlock This Article



Bühne frei für die romantische Komödie: „Ganz Paris träumt von der Liebe“.

Inmitten der Kulisse der französischen Hauptstadt entwickelt sich ein heiteres und unterhaltsames Schauspiel mit schwungvollen Melodien und humorvollen Szenen in einem turbulenten und farbenfroh gezeichnetem Paris der 60er Jahre.

Nach dem großen Erfolg der Premierentournee im Frühjahr 2024 geht die Produktion im November 2025 erneut wieder auf große Deutschlandtour. Die Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ein Boulevardstück mit Musik geschrieben von David-Jonas Frei.

So treffen sich Gaby (Stefanie Hertel) aus den französischen Alpen und Andrew (Stuart Sumner), ein Amerikaner, in der Stadt der Liebe - Paris. Gaby ist auf der Flucht vor Verantwortung, sie soll den Präsidenten heiraten.

Andrew wird von seiner Frau in der für ihn unbekannten Stadt zurückgelassen, während sie sich lieber mit der französischen High Society vergnügt.

Aus einer Zweckgemeinschaft wird eine Romanze, die immer wieder durch die Ankunft von Andrews Frau Nathalie (Rebecca Lara Müller) und durch den lästigen Polizeibeamten (David-Jonas Frei), die Gaby ausfindig machen wollen, gestört wird.

Auch der Hotelmanager (Martin Schranz) ist sehr anhänglich. Als Gabys Verlobter, der Präsident (Sascha Hödl) persönlich, auftaucht, will er sie endlich zur Rede stellen..

Dieses wundervolle Boulevardstück bietet eine Fülle an Musik und ganz viel Pariser Flair. Darunter sind Welthits, Evergreens und Straßenfegern von Stars wie Mireille Mathieu, Peter Alexander, France Gall, Vico Torriani oder beispielsweise auch Peter Kraus.

„Ganz Paris träumt von der Liebe“ – ist eine amüsante Komödie, die die Zuschauer mitnimmt, auf eine romantische Reise, die verzaubern und begeistern wird.

Der Cast:

David-Jonas Frei (Polizist und weitere Rollen) ist der Autor dieses Stücks. Der Schweizer lebt seit 2005 in Deutschland, produzierte und schrieb Filme, zuletzt die Komödie “Schlechte Helden” für Amazon Prime. Im Sommer spielte er bei den Karl May Festspielen Burgrieden den Rattler in „Winnetou“. David-Jonas Frei kennt man auch als Investor Reinert aus der Erfolgs-Soap „GZSZ“.

Stuart Sumner (Andrew) Der gebürtige Brite lebt seit 2006 in Deutschland. Er studierte Tanz und Gesang und spielte Hauptrollen in großen Musicals wie „Tarzan“, „We will rock you“ oder „Grease“. Im Februar und März 2024 geht er mit der Musicalshow „The Greatest Show“ auf große Tournee durch den deutschsprachigen Raum.

Sascha Hödl (Präsident, Verlobter von Gaby) Bereits in frühester Kindheit war „Winnetou“ seine große Leidenschaft und so erfüllte sich für ihn ein großer Traum, seit er zum festen Ensemble bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg gehört. Er begeisterte unter anderem als Winnetou oder 2023 auch in der Rolle von Pida, dem Gegenspieler Winnetous. Sascha Hödl war bei der Tournee "Die Schöne und das Biest" Teil des Ensembles und spielte 2023 bei der Inszenierung von "Dracula" im Burgenland eine der Hauptrollen.

Rebecca Lara Müller (Nathalie, Frau von Andrew) Die studierte Schauspielerin ist in Theater, Film und Fernsehen präsent. Sie hat Hauptrollen in Stücken wie "Der zerbrochene Krug", "Das Mädchen am Ende der Straße" und "Wie es euch gefällt", sowie in Filmen wie "Das Leuchten der Nacht" und "Kein Ausgang" mitgewirkt, wofür sie mehrere Auszeichnungen erhielt. Beim Apex Film Festival wurde sie als „Best Actress" geehrt.

Martin Schranz (Hotelmanager und weitere Rollen) Der Österreichischer Schauspieler und Tenor hat nach seinem Studium in Wien Stücke wie Shakespeares "Viel Lärm um Nichts" und "Ein Sommernachtstraum" gespielt. Jüngst hat er seine Vielseitigkeit auch im Spielfilm "Sachertorte" gezeigt.

Stefanie Hertel (Gaby) Die Sängerin und Moderatorin ist vielseitig und immer wieder unterwegs auf neuen Pfaden. Auf der Theatertournee „Avanti, Avanti“ 2022 hat das Theaterfieber sie gepackt. Seit 40 Jahren steht sie auf der Bühne und hat auch als Musicaldarstellerin ihr Können unter Beweis gestellt. Mit ihrer Familienband „MORE THAN WORDS“ geht sie mit Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross im Dezember 2024 erstmals auf Weihnachtstournee, im Februar erscheint bei „Gräfe und Unzer“ ihr Kräuterbuch „Meine Wunderwelt der Kräuter“. Ein weiteres Highlight im Jahr 2024 ist die Tournee „Ganz Paris träumt von der Liebe“ in der sie nicht nur als Schauspielerin mitwirkt, sondern auch stark an der Produktion beteiligt ist und viel Herzblut hineinsteckt.

Stuart, Rebecca-Lara, David-Jonas, Sascha und Stefanie haben sich im Jahre 2022 auf einer gemeinsamen Musiktheater-Tournee kennen und lieben gelernt. Die fünf Schauspieler hatten sich auf Anhieb ins Herz geschlossen. Während unzähliger gemeinsamer Stunden im Tourbus reifte der Gedanke, ein eigenes Stück zu kreieren, die Idee für „Ganz Paris träumt von der Liebe war geboren. Mit Martin Schranz konnten sie einen weiteren Kollegen für das Stück begeistern. Das sechsköpfige Ensemble freut sich nach dem großen Erfolg im Frühjahr 2024 schon riesig darauf, das Publikum mit „Ganz Paris träumt von der Liebe“ erneut zu begeistern…

Die Tickets gibt an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.genius-concerts.de