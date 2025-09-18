TAMPEREEN TEATTERIN NELJÄ TEATTERINJOHTAJAA Set For November

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Ainutkertainen keskustelutilaisuus: maanantaina 3.11. klo 18.00 päänäyttämöllä

Vuonna 1904 perustetussa Tampereen Teatterissa on sen historian aikana ollut 26 teatterinjohtajaa. Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä heistä neljää viimeisintä ja kuulla teatterin johtamisesta viidellä eri vuosikymmenellä, 1980-luvulta tähän päivään.

Tampereen Teatterin päänäyttämölle nousevat Esko Roine (1988–1998), Heikki Vihinen (1998–2010), Reino Bragge (2010–2020) ja Mikko Kanninen (2020–).

Kenen kaudella kuohui? Koska kaiveltiin kukkaronpohjaa? Mikä taidelaitoksen johtamisessa on kinkkisintä? Ja ennen muuta: millaisia sattumuksia kulissien takaa on jäänyt mieleen?

Illan juontaa toimittaja Anna Sirén.