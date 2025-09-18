 tracker
TAMPEREEN TEATTERIN NELJÄ TEATTERINJOHTAJAA Set For November

The event is set for 3 November.

By: Sep. 18, 2025
TAMPEREEN TEATTERIN NELJÄ TEATTERINJOHTAJAA Set For November Image
Ainutkertainen keskustelutilaisuus: maanantaina 3.11. klo 18.00 päänäyttämöllä

Vuonna 1904 perustetussa Tampereen Teatterissa on sen historian aikana ollut 26 teatterinjohtajaa. Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä heistä neljää viimeisintä ja kuulla teatterin johtamisesta viidellä eri vuosikymmenellä, 1980-luvulta tähän päivään. 

Tampereen Teatterin päänäyttämölle nousevat Esko Roine (1988–1998), Heikki Vihinen (1998–2010), Reino Bragge (2010–2020) ja Mikko Kanninen (2020–).

Kenen kaudella kuohui? Koska kaiveltiin kukkaronpohjaa? Mikä taidelaitoksen johtamisessa on kinkkisintä? Ja ennen muuta: millaisia sattumuksia kulissien takaa on jäänyt mieleen?

Illan juontaa toimittaja Anna Sirén. 




