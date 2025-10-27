LAUREL JA HARDY Comes to Tampereen Teatteri

Enter Your Email to Unlock This Article



Laurel ja Hardy – Mykkäfilmin mestarit on sykähdyttävä elämäkertakomedia, joka kertoo rakastettujen koomikoiden Stan Laurelin ja Oliver Hardyn tarinan. Se kuvaa lämpimän humoristisesti heidän uraansa, elämäänsä ja ystävyyttään.

Laurel ja Hardy tekivät uransa aikana yli 100 elokuvaa. Näytelmässä nähdäänkin elämäntarinan rinnalla otteita heidän tunnetuimmista elokuvakohtauksistaan.

Komedia paljastaa myös rakastettujen filmitähtien elämän tummemmat sävyt: mikä on showbisneksen hinta ja millaisia uhrauksia Laurel ja Hardy joutuivat tekemään menestyksensä eteen.

Laurel ja Hardy – Mykkäfilmin mestarit on kunnianosoitus kahdelle mestarilliselle koomikolle ja kokonaiselle aikakaudelle, jolloin fyysinen komedia oli maailman suosituinta viihdettä. Komedia on täydellinen kahden tunnin irtiotto. Samaa arjen unohdusta Laurel ja Hardy tarjosivat aikoinaan kokonaisen sukupolven ajan.

Legendaarista koomikkokaksikkoa esittää teatterin oma ikoninen koomikkopari Risto Korhonen ja Ville Majamaa.