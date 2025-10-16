IHAN PIENET LUUT Comes to Tampereen Teatteri

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Ihan pienet luut on rosoisen kaunis riemunkiljahdus itsetunnolle ja sen rakentumiselle. Se sijoittuu 1980–1990-luvuille, tunnustuksellisten päiväkirjamerkintöjen aikaan. Se sukeltaa ikuiseen iltapäivään, Fii-deodorantin ja hajukumien tuoksuun, fataalin häpeän kokemukseen ja seksuaalisen uteliaisuuden heräämiseen.



Esityksen pääkallopaikkana toimii Tytön huone, jonka suojissa kasvetaan ihmisiksi. Sinne ei aikuisten katse ulotu. Sen maailma on hempeän vaaleanpunainen ja viiltävän vaarallinen.

Ihan pienet luut kertoo tyttöjen kokemasta syyllisyydestä, näkymättömyydestä sekä eräästä ystävyydestä. Se kysyy, mitä tapahtuisi, jos uskaltaisimme lausua ääneen suuret salaisuutemme.

Millaisen ihmisen kohtaisimme, jos katsoisimme itseämme hellyydellä? Entä jos se häpeällisin asia onkin lopulta se, joka meitä eniten yhdistää?

Käsikirjoitus Ria Kataja, Pihla Penttinen, Hanna Vahtikari

Ohjaus Ria Kataja

Rooleissa Pihla Penttinen, Hanna Vahtikari

Lavastus Annukka Pykäläinen

Pukusuunnittelu Riitta Röpelinen

Musiikin sävellys Marzi Nyman

Valo- ja äänisuunnittelu Saku Kaukiainen

Kiertueteknikot Janne Levänen / Vilho Micklin

Julistekuva Pate Pesonius

Skr ja Taike ovat tukeneet käsikirjoittajia käsikirjoitusvaiheessa.

Kantaesitys oli Teatteri Jurkassa 16.11.2024