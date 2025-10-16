IHAN PIENET LUUT Comes to Tampereen Teatteri

Performances begin in April 2026.
Ihan pienet luut on rosoisen kaunis riemunkiljahdus itsetunnolle ja sen rakentumiselle. Se sijoittuu 1980–1990-luvuille, tunnustuksellisten päiväkirjamerkintöjen aikaan. Se sukeltaa ikuiseen iltapäivään, Fii-deodorantin ja hajukumien tuoksuun, fataalin häpeän kokemukseen ja seksuaalisen uteliaisuuden heräämiseen.
Esityksen pääkallopaikkana toimii Tytön huone, jonka suojissa kasvetaan ihmisiksi. Sinne ei aikuisten katse ulotu. Sen maailma on hempeän vaaleanpunainen ja viiltävän vaarallinen.
Ihan pienet luut kertoo tyttöjen kokemasta syyllisyydestä, näkymättömyydestä sekä eräästä ystävyydestä. Se kysyy, mitä tapahtuisi, jos uskaltaisimme lausua ääneen suuret salaisuutemme.
Millaisen ihmisen kohtaisimme, jos katsoisimme itseämme hellyydellä? Entä jos se häpeällisin asia onkin lopulta se, joka meitä eniten yhdistää?
Käsikirjoitus Ria Kataja, Pihla Penttinen, Hanna Vahtikari
Ohjaus Ria Kataja
Rooleissa Pihla Penttinen, Hanna Vahtikari
Lavastus Annukka Pykäläinen
Pukusuunnittelu Riitta Röpelinen
Musiikin sävellys Marzi Nyman
Valo- ja äänisuunnittelu Saku Kaukiainen
Kiertueteknikot Janne Levänen / Vilho Micklin
Julistekuva Pate Pesonius
Skr ja Taike ovat tukeneet käsikirjoittajia käsikirjoitusvaiheessa.
Kantaesitys oli Teatteri Jurkassa 16.11.2024
Videos