HIUSKARVAN VARASSA Returns to Tampereen Teatteri

Hiuskarvan varassa on hillittömän hauska komedia, joka on valloittanut ja villinnyt katsojat ympäri maailman. Se on kupliva sekoitus hulvatonta komiikkaa, virtuoosimaista näyttelemistä, niskavilloja karmivaa jännitystä ja murhamysteerin ratkaisua.

Tapahtumapaikkana on parturikampaamo, jota oman elämänsä tähti, Ville Majamaan esittämä hiusstylisti johtaa huulta heittäen ja juoruja rakastaen. Kesken hiustenpesun ja föönin suhinan tapahtuu järkyttävä rikos. Joku murhasi yläkerran rouvan. Johtolankoja vilisevä tarina saa uuden kierteen yleisöstä, joka pääsee kuulustelemaan epäiltyjä ja ratkaisemaan rikoshistorian hauskinta murhamysteeriä.

Huippusuositun komedian on nähnyt jo 14 miljoonaa katsojaa, ja sitä on esitetty kaikissa maanosissa (paitsi Etelämantereella, mutta tämäkin on työn alla). Näytelmä on käännetty 30 kielelle ja se on yli 40 yhtäjaksoisella esitysvuodellaan päässyt myös Guinnessin ennätystenkirjaan Pohjois-Amerikan historian pisimpään pyörineenä näytelmänä.

P.S. Jokainen esitys on erilainen, joten voit nauttia komediasta monta kertaa.

Ikäsuositus: Suosittelemme yli 7-vuotiaille, sisältää aikuisten huumoria.

Parvekkeen aitioliput 62 €

Narikkamaksu 2 €

