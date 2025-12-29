Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards; AMERICAN IDIOT Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Fargo & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Fargo Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Becca Koerner
- IF THESE CLOTHES COULD TALK
- Fargo-Moorhead Community Theatre
21%
Liz Wilhelmi
- IF THESE CLOTHES COULD TALK
- Fargo-Moorhead Community Theatre
20%
Bill Egan
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
18%
Braden Miller
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
8%
Paige Holbrook
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
7%
Dillon Spurlin
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
7%
Chris Taylor
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
7%
Jack Libner
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
6%
Jordan Kalvoda and Felicity Suda
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
5%
Henry Radoc
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Hailey Wilmer
- NEWSIES
- Stage West
35%
Josh Tappe
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
17%
David Triptow
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
16%
Colby Schwartzwalter
- SHREK
- Gooseberry Park Players
13%
Leslie Stevens
- OKLAHOMA!
- Concordia College
10%
Braden Miller
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
9%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Gina Bar-El
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
23%
Shelly Hurt-Geist
- NEWSIES
- Stage West
22%
Lance Morlock
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
20%
Rooth Varland
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
10%
Katie Curry
- OKLAHOMA!
- Concordia College
8%
Rooth Varland
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
7%
Anjolie Lo
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
5%
Caroline Cronk
- OKLAHOMA!
- Concordia College
3%
Lily Habighorst
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
2%Best Dance Production NEWSIES
- Stage West
52%AMERICAN IDIOT
- Stage West
26%SATURDAY NIGHT FEVER
- Fmct
22%Best Direction Of A Musical
Rebecca Myer Larson
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
24%
Adam Pankow
- NEWSIES
- Stage West
23%
Daniel Damico
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
16%
Braden Miller
- FROG AND TOAD
- Stage West
13%
Judy Lewis
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Fmct
7%
Craig Ellingson
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
7%
Shanara Lassig
- WINTER WONDERETTES
- FMCT
5%
Rachel Rebischke
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
3%
Matthew Quinn
- ONCE UPON A MATTRESS
- Star Playhouse at Stage 74
1%Best Direction Of A Play
J J Gordon
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
22%
Cody Rowe
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
21%
Marc Devine
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
13%
Matthew Dryburgh
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
11%
David Lassig
- MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
7%
Jean Wilhelmi
- BIRDS OF NORTH AMERICA
- Theatre B
6%
Terri Egan
- ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
6%
Jess Jung
- DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
6%
C.C. Manstrom
- LETHAL LECTURE
- Stage West
4%
Toni Gredesky
- THE GUYS
- Stage West
4%Best Ensemble NEWSIES
- Stage West
23%AMERICAN IDIOT
- Stage West
15%LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
12%HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
9%OKLAHOMA!
- Concordia College
9%CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
7%A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
7%SATURDAY NIGHT FEVER
- Fargo-Moorhead Community Theatre
5%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
3%MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
3%WINTER WONDERETTES
- FMCT
3%FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jordan Green
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
25%
Rick Lewis
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
17%
Joshua Hallaway
- NEWSIES
- Stage West
13%
Katie Link
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
12%
Zach Peterson
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
11%
Bryan Duncan
- OKLAHOMA!
- Concordia College
11%
Cedar Remmen
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
7%
Mark Engler
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
4%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jason Carlson
- NEWSIES & AMERICAN IDIOT
- Stage West
26%
Katie Damico
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
20%
Annie Richards
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
15%
Dr. Mara Campbell
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
13%
Maisi Pederson
- NEWSIES
- Stage West
12%
Mara Campbell and Jo Marie Fike
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
10%
Mara Campbell
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
3%Best Musical AMERICAN IDIOT
- Stage West
23%NEWSIES
- Stage West
21%CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
14%LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
11%THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
9%OKLAHOMA!
- Concordia College
9%SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
6%FALSETTOS
- Act Up Theatre
5%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%Best Performer In A Musical
Braden Miller
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
16%
Kate Folkestad
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
16%
Becca Koerner
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
10%
Sam Zimmerman
- NEWSIES
- Stage West
9%
Macy Scharmer
- NEWSIES
- Stage West
7%
Patrice Eakman
- OKLAHOMA!
- Concordia College
7%
Zach Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
6%
Adrianna Kelly
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
5%
Finn Larson
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
5%
Julie Ly
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
4%
Cooper Schwab
- NEWSIES
- Stage West
4%
Sam Zimmerman
- FALSETTOS
- Act Up Theatre
3%
Noah Meline
- BULLETS OVER BROADWAY
- Summer Arts Intensive
3%
Sam Zimmerman
- OKLAHOMA!
- Concordia College
2%
Zach Crawford
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%
Colin Brimm
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
1%
Jeremiah Russell
- OKLAHOMA!
- Concordia College
1%Best Performer In A Play
Drew Relling
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
17%
Spheria Shores
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
16%
Dave Brunsvold
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
15%
Jack Libner
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
8%
Ashley Fredricksen
- MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
8%
Jacob Hartje
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
6%
Gabby Mowery
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
5%
Jeff Rondeau
- THE GUYS
- Stage West
5%
Matty Oliver
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
4%
Reid Strand
- STAY AS DEAD AS YOU ARE
- FMCT
4%
Jessica Hayes
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%
Pam Strait
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%
Patti McGuire
- THE GUYS
- Stage West
3%
Rikki Walter
- HOLES
- FMCT
2%Best Play HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
30%A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
27%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
14%PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
10%ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
4%THE GUYS
- Stage West
4%DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
3%MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
3%MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%THE MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
1%LETHAL LECTURE
- Stage West
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Curtis Phillips
- NEWSIES
- Stage West
16%
Anna Kann and Rick Lewis
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
13%
Curtis Phillips
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
12%
Anna Kann
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
10%
Tiffany Fier
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
10%
Nick Schons
- SHREK
- Gooseberry Park Players
8%
Christian Boy
- OKLAHOMA!
- Concordia College
8%
Ian Scheele
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
6%
Tiffany Fier
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
5%
Rick Lewis
- HOLES
- FMCT
4%
Bekah Fornes
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
3%
Ellie Hainlin
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
3%
Tiffany Fier
- TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Theatre NDSU
2%
Brady Whitcomb
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Mitchel Rieth
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
34%
Rick Lewis
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
24%
Aimee Klein
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
22%
Mitchel Rieth
- NEWSIES
- Stage West
20%Best Supporting Performer In A Musical
Becca Koerner
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
13%
Tully Bar-El
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
11%
Carlos O’Ryan
- OKLAHOMA!
- Concordia College
8%
Drew Relling
- FALSETTOS
- Act Up Theatre
7%
Macy Scharmer
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
7%
Leif Carlson
- NEWSIES
- Stage West
6%
Clayton Perala
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
4%
Gabby Mowery
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
4%
Braden Miller
- NEWSIES
- Stage West
4%
Anthony Rohr
- NEWSIES
- Stage West
4%
Ethan Suriano
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
3%
Angie Shultz
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
3%
Dillon Spurlin
- NEWSIES
- Stage West
3%
Colin Brimm
- NEWSIES
- Stage West
3%
Annie Peck
- CARRIE
- FMCT
3%
Macy Scharmer
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
3%
Kristina Erickson-Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Fargo-Moorhead Community Theatre
3%
Cord Redding
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
3%
Olivia Landsverk
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
2%
Kristina Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
2%
Greta Christopherson
- OKLAHOMA!
- Concordia College
2%
Cord Redding
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
1%
Drew Relling
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
1%
Cord Redding
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
1%Best Supporting Performer In A Play
Jarrod Danuser
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
16%
Kate Folkestad
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
14%
Jacob Kalvoda
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%
Richard Pallay
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
8%
Alex Kleven
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
7%
Chris Taylor
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
7%
Drew Relling
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
6%
Allie Juve
- ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
6%
Cora Clark
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
6%
Jackson Buckingham
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
6%
Whitney McClain
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
5%
Ashton Thoburn
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
4%
Krissy Borud
- LETHAL LECTURE
- Stage West
2%
Jim Luchsinger
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
1%
Joe Kassner
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Carriage House Playhouse
1%Best Theatre For Young Audiences Production NEWSIES
- Stage West
26%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
24%HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
18%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Theatre NDSU
11%MISS NELSON IS MISSING!
- Fargo-Moorhead Community Theatre
9%A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
7%THE WIZARD OF OZ
- Stage West
4%JACK & THE BEANSTALK
- Stage West
1%Favorite Local Theatre
Stage West
39%
Fargo-Moorhead Community Theatre
21%
Theatre NDSU
14%
Concordia College
10%
Theatre B
8%
Act Up Theatre
3%
Harwood Prairie Playhouse
2%
Straw Hat Players
2%
Newfangled Theatre Company
1%