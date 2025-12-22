Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards; Stage West Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Fargo & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Fargo Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Becca Koerner
- IF THESE CLOTHES COULD TALK
- Fargo-Moorhead Community Theatre
21%
Liz Wilhelmi
- IF THESE CLOTHES COULD TALK
- Fargo-Moorhead Community Theatre
20%
Bill Egan
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
15%
Braden Miller
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
9%
Dillon Spurlin
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
8%
Chris Taylor
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
7%
Paige Holbrook
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
7%
Jordan Kalvoda and Felicity Suda
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
6%
Jack Libner
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
5%
Henry Radoc
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Hailey Wilmer
- NEWSIES
- Stage West
34%
David Triptow
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
18%
Josh Tappe
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
17%
Colby Schwartzwalter
- SHREK
- Gooseberry Park Players
16%
Leslie Stevens
- OKLAHOMA!
- Concordia College
11%
Braden Miller
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
4%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Gina Bar-El
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
26%
Shelly Hurt-Geist
- NEWSIES
- Stage West
22%
Lance Morlock
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
17%
Rooth Varland
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
9%
Rooth Varland
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
8%
Katie Curry
- OKLAHOMA!
- Concordia College
7%
Anjolie Lo
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
5%
Caroline Cronk
- OKLAHOMA!
- Concordia College
4%
Lily Habighorst
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
2%Best Dance Production NEWSIES
- Stage West
50%AMERICAN IDIOT
- Stage West
29%
SATURDAY NIGHT FEVER
- Fmct
21%Best Direction Of A Musical
Rebecca Myer Larson
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
25%
Adam Pankow
- NEWSIES
- Stage West
23%
Daniel Damico
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
20%
Braden Miller
- FROG AND TOAD
- Stage West
11%
Judy Lewis
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Fmct
8%
Shanara Lassig
- WINTER WONDERETTES
- FMCT
6%
Craig Ellingson
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
3%
Rachel Rebischke
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
2%
Matthew Quinn
- ONCE UPON A MATTRESS
- Star Playhouse at Stage 74
2%Best Direction Of A Play
Cody Rowe
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
24%
J J Gordon
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
16%
Marc Devine
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
13%
Matthew Dryburgh
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
13%
David Lassig
- MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
8%
Jean Wilhelmi
- BIRDS OF NORTH AMERICA
- Theatre B
8%
Terri Egan
- ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
6%
Jess Jung
- DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
5%
Toni Gredesky
- THE GUYS
- Stage West
4%
C.C. Manstrom
- LETHAL LECTURE
- Stage West
3%Best Ensemble NEWSIES
- Stage West
23%AMERICAN IDIOT
- Stage West
17%HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
10%LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
10%OKLAHOMA!
- Concordia College
10%CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
9%SATURDAY NIGHT FEVER
- Fargo-Moorhead Community Theatre
5%WINTER WONDERETTES
- FMCT
4%MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
4%A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
3%THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
2%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
0Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jordan Green
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
25%
Rick Lewis
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
19%
Katie Link
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
13%
Joshua Hallaway
- NEWSIES
- Stage West
12%
Bryan Duncan
- OKLAHOMA!
- Concordia College
11%
Zach Peterson
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
10%
Cedar Remmen
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
5%
Mark Engler
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
5%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jason Carlson
- NEWSIES & AMERICAN IDIOT
- Stage West
24%
Katie Damico
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
24%
Annie Richards
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
14%
Dr. Mara Campbell
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
14%
Maisi Pederson
- NEWSIES
- Stage West
12%
Mara Campbell and Jo Marie Fike
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
10%
Mara Campbell
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%Best Musical AMERICAN IDIOT
- Stage West
25%NEWSIES
- Stage West
20%CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
15%LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
10%OKLAHOMA!
- Concordia College
9%THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
8%SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
7%FALSETTOS
- Act Up Theatre
5%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
1%Best Performer In A Musical
Braden Miller
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
17%
Kate Folkestad
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
13%
Becca Koerner
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%
Patrice Eakman
- OKLAHOMA!
- Concordia College
9%
Macy Scharmer
- NEWSIES
- Stage West
8%
Sam Zimmerman
- NEWSIES
- Stage West
7%
Zach Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
6%
Finn Larson
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
5%
Adrianna Kelly
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
5%
Julie Ly
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
4%
Cooper Schwab
- NEWSIES
- Stage West
4%
Sam Zimmerman
- FALSETTOS
- Act Up Theatre
4%
Noah Meline
- BULLETS OVER BROADWAY
- Summer Arts Intensive
3%
Sam Zimmerman
- OKLAHOMA!
- Concordia College
2%
Zach Crawford
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
1%
Colin Brimm
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
1%
Jeremiah Russell
- OKLAHOMA!
- Concordia College
0%Best Performer In A Play
Spheria Shores
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
19%
Drew Relling
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
17%
Dave Brunsvold
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
12%
Jack Libner
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
9%
Ashley Fredricksen
- MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
7%
Gabby Mowery
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
7%
Jacob Hartje
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
5%
Jeff Rondeau
- THE GUYS
- Stage West
5%
Matty Oliver
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
5%
Pam Strait
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
4%
Reid Strand
- STAY AS DEAD AS YOU ARE
- FMCT
4%
Jessica Hayes
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%
Patti McGuire
- THE GUYS
- Stage West
2%
Rikki Walter
- HOLES
- FMCT
2%Best Play HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
34%A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
21%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
15%PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
11%ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
4%THE GUYS
- Stage West
4%DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
3%MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
2%THE MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
1%LETHAL LECTURE
- Stage West
0%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Anna Kann and Rick Lewis
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
16%
Curtis Phillips
- NEWSIES
- Stage West
15%
Anna Kann
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%
Curtis Phillips
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
11%
Nick Schons
- SHREK
- Gooseberry Park Players
9%
Tiffany Fier
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
8%
Christian Boy
- OKLAHOMA!
- Concordia College
7%
Tiffany Fier
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
5%
Ian Scheele
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
4%
Rick Lewis
- HOLES
- FMCT
4%
Bekah Fornes
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
3%
Ellie Hainlin
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
3%
Tiffany Fier
- TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Theatre NDSU
2%
Brady Whitcomb
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Mitchel Rieth
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
39%
Rick Lewis
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
26%
Mitchel Rieth
- NEWSIES
- Stage West
19%
Aimee Klein
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
16%Best Supporting Performer In A Musical
Becca Koerner
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
11%
Tully Bar-El
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
11%
Carlos O’Ryan
- OKLAHOMA!
- Concordia College
9%
Leif Carlson
- NEWSIES
- Stage West
6%
Drew Relling
- FALSETTOS
- Act Up Theatre
6%
Macy Scharmer
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
6%
Clayton Perala
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
5%
Braden Miller
- NEWSIES
- Stage West
5%
Ethan Suriano
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
4%
Gabby Mowery
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
4%
Angie Shultz
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
4%
Annie Peck
- CARRIE
- FMCT
3%
Kristina Erickson-Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Fargo-Moorhead Community Theatre
3%
Cord Redding
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
3%
Kristina Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
3%
Macy Scharmer
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
3%
Anthony Rohr
- NEWSIES
- Stage West
3%
Dillon Spurlin
- NEWSIES
- Stage West
2%
Colin Brimm
- NEWSIES
- Stage West
2%
Olivia Landsverk
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
2%
Greta Christopherson
- OKLAHOMA!
- Concordia College
2%
Cord Redding
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
2%
Drew Relling
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
1%
Cord Redding
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
1%Best Supporting Performer In A Play
Jacob Kalvoda
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%
Jarrod Danuser
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
11%
Kate Folkestad
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
11%
Chris Taylor
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
9%
Drew Relling
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
8%
Richard Pallay
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
8%
Jackson Buckingham
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
7%
Alex Kleven
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
7%
Cora Clark
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
7%
Allie Juve
- ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
6%
Whitney McClain
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
5%
Ashton Thoburn
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
4%
Krissy Borud
- LETHAL LECTURE
- Stage West
3%
Jim Luchsinger
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
1%
Joe Kassner
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Carriage House Playhouse
1%Best Theatre For Young Audiences Production NEWSIES
- Stage West
26%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
22%HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
19%MISS NELSON IS MISSING!
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Theatre NDSU
10%A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
7%THE WIZARD OF OZ
- Stage West
4%JACK & THE BEANSTALK
- Stage West
1%Favorite Local Theatre
Stage West
38%
Fargo-Moorhead Community Theatre
23%
Theatre NDSU
13%
Concordia College
11%
Theatre B
7%
Act Up Theatre
3%
Harwood Prairie Playhouse
2%
Straw Hat Players
2%
Newfangled Theatre Company
1%