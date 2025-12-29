Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards; 42ND STREET Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Columbus & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Columbus Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Columbus Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Francesca DiFranceso
- MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
48%
Que Jones
- DON'T TELL GRETTA CABARET
- DistrictWest
28%
Patricia Wallace-Winbush
- THANK GOD I LOOK GOOD IN PINK
- Up Front Performance Space
24%Best Choreography Of A Play Or Musical
Taya Lukacsko
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
19%
Jamie Markovich McMahon
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin
11%
Conner Triplett
- GREASE
- Weathervane Playhouse
10%
Anna Elliott
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Jill Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
8%
Tracey Williamson
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
5%
Frankie Mitchell
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
5%
Stella Hiatt Kane
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
4%
Dionysia Williams Velazco
- WAITRESS
- Short North Stage
4%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
4%
Remi Wörtmeyer
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, CAPA, BalletMet
4%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
3%
Jennifer Sansfacon and Nik Blocker
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
3%
Amy Lang
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
2%
Nicholas Wilson
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%
Caroline Grace Williams
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Brandon Shaw McKnight
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Nicholas Wilson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%
Nicholas Wilson
- BEAUTIFUL
- Gallery Players
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Marci Hain
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
21%
Alexa Rybinski
- FUN HOME
- The Abbey Theatre of Dublin/Evolution Theatre Company
16%
Anna Grywalski
- URINETOWN
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Wagner Costumes
- GREASE
- Weathervane Playhouse
9%
Melissa Sponseller
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
9%
Wagner Costumes
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
8%
Max Cotman
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
6%
Mackenzie Leland
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
6%
Linda Turske
- THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
4%
Adam Crawford
- FIREFLIES
- Curtain Players
3%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%
Austin Conlee
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
2%
Neil Fortin
- MARRIAGE FIGARO
- Opera Columbus
2%
Linda Turske
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
2%
Neil Fortin
- THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
2%Best Dance Production 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
34%A CHORUS LINE
- Short North Stage
31%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
24%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
10%Best Direction Of A Musical
Cindi Macioce
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
21%
Joe Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
15%
Melissa Lusher
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
9%
Brian Gray
- GREASE
- Weathervane Playhouse
8%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%
Allegra Libonati
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
6%
Dionysia Williams Velasco
- WAITRESS
- Short North Stage
5%
Mackenzie Leland & Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
4%
Austin Regan
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%
David J. Glover
- NEXT TO NORMAL
- CCT
3%
Edward Carignan and Dionysia Williams Velasco
- A CHORUS LINE
- Short North Stage
3%
Leda Hoffmann
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%
Scott Clay
- AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
3%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
3%
Ryan Shealy
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
2%
Michael Thomas
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%
Ryan Shealy
- SOUTH PACIFIC
- Renaissance Theatre
1%Best Direction Of A Play
Joe Bishara
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
18%
Jessie Glover
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
11%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
11%
Aaron Turnbull
- THE VILLIAN WORE A DIRTY SHIRT
- Weathervane Playhouse
9%
Zac DelMonte
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
9%
Lenny Leibowitz
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
9%
David Glover
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
6%
Mary McMullen
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
5%
Jonathan Collura
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
5%
Eleni Papaleonardos
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
4%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
4%
James F. Petsche
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Ellie Levine
- GROWING PAINS
- CCT
2%
James Blackmon
- A.I. V. US
- Madlab
2%Best Ensemble 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
20%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
11%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
8%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
7%GREASE
- Weathervane Playhouse
7%WAITRESS
- Short North Stage
6%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
6%A CHORUS LINE
- Short North Stage
5%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
5%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
4%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
2%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%NEXT TO NORMAL
- CCT
2%ANONYMOUS - THE SECRETS SHOW
- The Nest Theatre
1%FIREFLIES
- Curtain Players
1%A.I. V. US
- Madlab
1%THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
1%MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
1%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
1%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
1%JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ben Bratton
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
23%
Iz Nichols
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
15%
T.J. Gerckens
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
15%
Carly Samples
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
12%
Rae Lake
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
9%
Issac Stewart & Lisa Napier-Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
6%
Jennifer Sansfacon
- NEXT TO NORMAL
- CCT
6%
Marcella Barbeau
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
5%
Jonathan Allender-Zivic
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
5%
Denise Dumouchelle
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jeff Shellhammer
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
26%
Dee Saunders
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
14%
Lori Kay Harvey
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
12%
Carol Hayward
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
8%
Emily Foster/Dennis Davenport
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Otterbein Summer Theatre
8%
Kevin Wines
- GREASE
- Weathervane Playhouse
7%
Octavio Mas-Arocas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
6%
Emerson Slicer
- NEXT TO NORMAL
- CCT
5%
KatieAnn Bonavita
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
5%
Dr. Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
4%
Everett McCorvey
- THE THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%Best Musical 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
19%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
11%FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
7%GUTTENBERG: THE MUSICAL
- The Abbey Theatre of Dublin
7%BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
7%GREASE
- Weathervane Playhouse
6%WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
6%WAITRESS
- Short North Stage
5%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
5%A CHORUS LINE
- Short North Stage
4%ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
3%HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
2%AVENUE Q
- Little Theatre Off Broadway
2%NEXT TO NORMAL
- CCT
2%ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
1%FIDDLER ON THE ROOF
- Renaissance Theatre
1%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Renaissance Theatre
1%JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
0%THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
0%Best New Play Or Musical IN THE LAND OF OZ
- CCT
37%BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
32%SANTA'S WORKSHOP
- CCT
13%A.I. V. US
- Madlab
10%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
8%Best Performer In A Musical
Maya Cidale
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Otterbein Summer Theatre
12%
Andrea Hayes
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
8%
Joe Bishara
- GUTENBERG! THE MUSICAL!
- Abbey Theatre of Dublin
7%
Kyle Metzler
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
5%
Nicholas Henwood
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
5%
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
4%
Siri Nilsen Nguyen
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
4%
Liz Wheeler
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
4%
Nathan Frewen
- NATASHA, PIERRE, & THE GREAT COMET OF 1812
- Otterbein Theatre and Dance
4%
Taylor Greny
- GREASE
- Weathervane Playhouse
3%
Brooke Jacob
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Briana McCaffrey
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
3%
Tom Cardinal
- FUN HOME
- Evolution Theatre Company in association with the Abbey Theater of Dublin
2%
Tara DeFrancisco
- HERE: THE (IMPROVISED) MUSICAL
- The Nest Theatre
2%
Jace Nguyen
- 42ND STREET
- Gahanna Alumni Summer
2%
Katie Kress
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Madison Keally
- GREASE
- Weathervane Playhouse
2%
Ashley James
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
2%
Ben Smallwood
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Thai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
2%
Christine Monsour
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%
Cecilia Violetta López
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
2%
Alexa Baker
- JUMANJI: THE PARODY MUSICAL
- C.A.M.P.Y. Columbus
1%
Andre Tomlinson
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
1%
Robbie Hayes
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
1%Best Performer In A Play
Becca Blacksten
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
14%
Rachel Scherrer
- BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
11%
Scott Douglas Wilson
- YOU'RE MY BOY
- Abbey Theatre of Dublin
9%
Kate Maree
- THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
8%
Tenley Stitzer
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein University
7%
Labron Foy
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
5%
Brandon Anderson
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
4%
Ben Smallwood
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
4%
Claire Stancy
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Otterbein Theatre and Dance
3%
Blade Bolton
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
3%
Patricia Wallace-Winbush
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Leigh
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Nik Blocker
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Megan Lear
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
3%
Andrew Clemons
- LAURA
- Curtain Players
3%
Bronwynn Hopton
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Patrick Doss
- A REAL BOY
- Evolution Theatre Company
2%
Orion Carter
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
2%
Perseus Wright-Delgado
- SANTA'S WORKSHOP
- CCT
2%
Randy Benge
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Robyn Medeiros
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Grace Beikirch
- A.I. V. US
- Madlab
1%
Stuart Yaden
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Randi Morgan
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
1%
Mark Schuliger
- COLDER THAN HERE
- Curtain Players
1%Best Play BOBBY AND THE CHIMPS
- Original Productions Theatre/Abbey Theater of Dublin
15%MAE WEST: AFTER DARK
- Abbey Theatre of Dublin
14%KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
14%THE GLASS MENAGERIE
- Otterbein Summer Theatre
11%IN THE LAND OF OZ
- CCT
11%THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
10%A.I. V. US
- Madlab
7%FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
6%FIREFLIES
- Curtain Players
5%COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- Madlab
3%LUNCH BUNCH
- Available Light
2%COLDER THAN HERE
- Curtain Players
2%Best Production of an Opera WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
60%THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
20%THE MARRIAGE OF FIGARO
- Opera Columbus
20%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Scott Schmidt
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer musical
23%
C.G. Ryan
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater
15%
Samantha Tamulonis
- WAITRESS
- Short North Stage
7%
Ryan Westhoven
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
7%
Jennifer Sansfacon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
7%
Dan Hildebrand
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
6%
Lea Pick
- GREASE
- Weathervane Playhouse
5%
Lea Pick
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
4%
Booth Muller
- FIREFLIES
- Curtain Players
4%
Jennifer Sansfacon
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
4%
Katherine Simon
- ALICE BY HEART
- The Contemporary Theatre of Ohio
3%
Samantha Tamulonis
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Julia Noulin-Merat
- THREEPENNY OPERA
- Opera Columbus
3%
Ivory Mazur
- EVIL DEAD: THE MUSICAL
- IMP/JB3Entertainment
2%
Katherine Simon
- FAT HAM
- The Contemporary Theatre of Ohio
2%
Ivory Mazur
- A.I. V. US
- MadLab
2%
Ivory Mazur
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
2%
Samantha Tamulonis
- NEXT TO NORMAL
- CCT
1%
Ivory Mazur
- COMRADES' CHRISTMAS CAROL
- MadLab
1%
Rick Metzger
- LAURA
- Curtain Players
0%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Linh Ohm
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
26%
David Crone
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
16%
Casey Palbicki
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
12%
Brandon Doeringer
- WAITRESS
- Short North Stage
11%
Emma McCalla
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
10%
Brandon Doeringer
- AMERICAN IDIOT
- Short North Stage
9%
Paul Kavicky
- NEXT TO NORMAL
- CCT
6%
Kurt Mueller
- FIREFLIES
- Curtain Players
5%
Dave Wallingford
- LUNCH BUNCH
- Available Light Theatre
4%Best Supporting Performer In A Musical
Vivie Bishara
- FUN HOME
- Evolution Theatre/Abbey Theater of Dublin
13%
Sam Bryant
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- Otterbein Theatre and Dance
7%
Aaron Turnbull
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
6%
Chai Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
5%
Miralhi Taylor-Martin
- GREASE
- Weathervane Playhouse
5%
Alan Tyson
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
4%
Branden Gieseke
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
4%
Kate Kelty
- MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
4%
Bailey Shy
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
4%
Jace Nguyen
- 42ND STREET
- GLHS alumni summer theatre
3%
Tarrin Clark
- BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
3%
Charlotte Emigh
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Julie Russell
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
3%
Bessie Smith
- WAITRESS
- Short North Stage
3%
Andrew Caton
- GREASE
- Weathervane Playhouse
2%
Sarah Dove
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
2%
David Bahgat
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Weathervane Playhouse
2%
Cedric Gegel
- WAITRESS
- Short North Stage
2%
Kate Oliver
- LITTLE WOMEN
- Curtain Players
2%
Glen Garcia
- ROCK OF AGES
- Little Theatre Off Broadway
2%
Tanner Wink
- NEXT TO NORMAL
- CCT
2%
Jacob Lisek
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer
2%
Kalee Sribanditmongkol
- 42ND STREET
- Gahanna Lincoln Summer Theatre
2%
KJ Hippensteel
- WAITRESS
- Short North Stage
1%
Hannah Bullock
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, CAPA
1%Best Supporting Performer In A Play
Simone Gelety
- THE LARAMIE PROJECT
- Otterbein Theatre and Dance
16%
Becca Blacksten
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
13%
Isaac Tobler
- WEST SIDE STORY
- Opera Columbus, Columbus Symphony, Columbus Association for the Performing Arts, BalletMet
12%
Chad Baker
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
8%
Owen Suarez
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
7%
Jacob Erney
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
5%
Taylor Greny
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
5%
Lizzie Huelskamp
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
5%
Madison Keally
- THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
- Weathervane Playhouse
4%
Cody Klimek
- PRIDE & PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
4%
Zahrohn Nelson
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
4%
Mallory Kassoy
- IN THE LAND OF OZ
- CCT
3%
Orion Carter
- KATE HAMILL’S PRIDE AND PREJUDICE
- Weathervane Playhouse
3%
Patrick Goldman
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Curtain Players
3%
Scott Manning
- VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
3%
Molly Watson
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Jeff Kemeter
- FIREFLIES
- Curtain Players
2%
Kelly Searfos
- A.I. V. US
- MadLab
2%Best Theatre For Young Audiences Production BEETLEJUICE
- Victoria Players Children’s Theater
33%MARY POPPINS
- Morrow Little Theatre
18%PETE THE CAT
- CCT
12%BROWN BEAR, BROWN BEAR WHAT DO YOU SEE?
- CCT
10%YOUNG WRITERS SHORT PLAY FESTIVAL
- Madlab
8%DRAGONS LOVE TACOS
- CCT
8%IMAGINE THAT!
- CCT
6%VOICELESS! A FABLE IN 2 ACTS
- IMP at MadLab
5%Favorite Local Theatre
Abbey Theater of Dublin
16%
Weathervane Playhouse
14%
Gahanna Lincoln Alumni Summer Theatre
11%
Otterbein Theatre and Dance
10%
Short North Stage
7%
Victoria Players Children’s Theater
7%
Gahanna Lincoln Summer Theatre
6%
Columbus Children's Theatre (CCT)
4%
Little Theatre Off Broadway
4%
Morrow Little Theatre
4%
MadLab
3%
The Nest Theatre
3%
Opera Columbus
3%
Curtain Players
2%
The Contemporary Theatre of Ohio
2%
Available Light Theatre
1%
Renaissance Theatre
1%
The Tipping Point Theatre Company
1%
IMP at MadLab
0%
Licking County Players
0%
C.A.M.P.Y. Columbus
0%
JB3Entertainment
0%