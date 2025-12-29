Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Cleveland Awards; ANNIE Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Cleveland & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Cleveland Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Cleveland Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Cole Jarred
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
21%
Elicia Kinder
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
20%
John Lloyd Young
- AN EVENING WITH JOHN LLOYD YOUNG
- Marathon Center For The Performing Arts
16%
Erin Moran
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
15%
Hannah Watson
- MISMATCHED CABARET
- French Creek Theater
14%
Brooke Jai
- MISCAST (AMPLIFIED SERIES)
- Rubber City Theater
14%Best Choreography Of A Play Or Musical
Heidi Freas
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
12%
Caroline Grace Williams
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
11%
Melanie Leibold
- HAIRSPRAY
- Cassidy Theatre
9%
Kirk Eichelberger
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
6%
Conni Flemming
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
6%
Martin Cespedes
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
5%
Kevin Lambes
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
4%
Kathleen Faubel
- CABARET
- Weathervane Playhouse Akron
4%
Danielle Mentzer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial theatre company
4%
Danielle Mentzer
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
3%
Stas Kmiec
- FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
3%
Nicci Cassara Billington
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
3%
Andrea Belser
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
3%
Madelyn Adamczyk
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
3%
Jen Justice
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Jen Justice
- JERSEY BOYS
- Chagrin Valley Little Theatre
3%
Maureen Martin-Stocks and Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Jailyn Harris
- THE WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
3%
Danielle Mentzer
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
2%
Martin Cespedes
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
1%
Liz Baumgartner
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
1%
Kevin Lambes
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
1%
Kylie Casino
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
1%
Danielle Mentzer
- THE PROM
- Millennial Theatre Company
1%
Marissa Leenaarts
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Daniel Chiaberta
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
15%
David Glowe Jr.
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
13%
Katie Wells
- BEAUTY AND THE BEAST
- Cassidy Theatre
9%
Luke Scattergood
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
6%
Norene Jones
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%
Jasen J. Smith
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
5%
Katie Wells
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
5%
Daniel Chiaberta
- JOSPEH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial theatre company
4%
Kendra Strickland
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
4%
Jasen J. Smith
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Jasen J. Smith
- CABARET
- Weathervane Playhouse
3%
Kasey Ziska
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Cherie Stebner
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
3%
Ty Hanes
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
3%
Jasen J. Smith
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Inda Blatch Geib
- QUIEREME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
2%
Jasen J. Smith
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Kendra Strickland
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
2%
Jasen J. Smith
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Katie Wells
- WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
2%
Inda Blatch Geib
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Linda Turske
- THE WIZARD OF OZ
- Renaissance Theatre
1%
Jasen J. Smith
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
1%
Jasen J. Smith
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
1%
Linda Turske
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
0%Best Direction Of A Musical
Brenton Cochran
- KISS ME, KATE
- Independence Community Theater
13%
Vic Diangelo
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
9%
Douglas F. Bailey II
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
6%
Trinidad Snider
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
6%
Jenna Messina
- ANNIE
- Cassidy Theatre
5%
Claudia Lillibridge
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%
Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
5%
Dane CT Leasure
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
4%
Brooke Larkin
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Melanie YC Pepe
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
4%
Kirk Eichelberger
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
4%
Joanna Cullinan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
4%
Fred Sternfeld
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
Marc C. Howard
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
3%
Patrick Ciamaccco
- PIPPIN
- Blank Canvas Theatre
3%
Braelin Andrzejewski
- WILD PARTY
- Western Reserve Playhouse
3%
Kelley Plats
- MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
2%
Terri Kent
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
2%
Joe Asente
- THE PROM
- The Millennial Theatre Company
2%
Sarah Lynne Bailey
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Terri Kent
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
2%
Tim Anderson
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Brian Westerley
- FREAKY FRIDAY
- Chagrin Valley Little Theatre
1%
Fred Gloor
- CABARET
- Weathervane Playhouse
1%
Melanie YC Pepe
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
1%Best Direction Of A Play
Larry Phillips
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
15%
Brian Westerley
- PLAY ON!
- Aurora Community Theatre
14%
Jimmie Woody
- SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
12%
Chris Simmons
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
7%
Patrick Ciamacco
- THE CRUCIBLE
- Blank Canvas Theatre
7%
Anne McEvoy
- WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theater
6%
Cory Ott
- PUFFS
- Medina County Show Biz
6%
Claudia Lillibridge
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
5%
Terrence Spivey
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
4%
Ron Newell
- THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
4%
Chris Bizub
- A FOX ON THE FAIRWAY
- Gates Mills Players
4%
Kevin Lambes & Adam Alderson
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
4%
Dave Stebbins
- THE ILIAD THE ODYSSEY AND ALL OF GREEK MYTHOLOGY IN 99 MINUTES OR LESS
- The Hudson Players
3%
Monica Torres
- QUIEREME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
2%
Jonathon Morgan
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
2%
Cameron Zona
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
1%
Jeannine Gaskin
- MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
1%
Robert Haag
- PROOF
- Gates Mills Players
1%Best Ensemble ANNIE
- Cassidy Theatre
7%SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
7%8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
7%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
7%SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
6%THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
5%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
5%THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
5%COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
5%THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
4%MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
3%GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
3%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
2%DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
2%CAMELOT
- The Hudson Players
2%SEUSICAL THE MUSICAL
- Theatre Agápe
2%WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
2%WONKA
- Cassidy Theatre
1%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
1%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
1%CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
1%CABARET
- Weathervane Playhouse
1%A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
1%THE ILIAD THE ODYSSEY AND ALL OF GREEK MYTHOLOGY IN 99 MINUTES OR LESS
- The Hudson Players
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Claudia Lillibridge
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
19%
Jack-Anthony Ina
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
9%
Rob Wachala
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
8%
Patrick Ciamacco
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
7%
Chris Jackson and Cory Ott
- PUFFS
- Medina County Show Biz
6%
David Stoughton
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
6%
Jack-Anthony Ina
- CABARET
- Weathervane Playhouse
5%
Michael Stein
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
5%
Jack-Anthony Ina
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
4%
Jonathon Hunter
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
4%
Joe Asente
- THE PROM
- Millennial Theatre Company
3%
Tommy Forrer
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Jack-Anthony Ina
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
3%
Jack-Anthony Ina
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Weathervane Playhouse Akron
3%
Jaemin Park
- LA VERSION INFINITA
- LatinUs theater Company
3%
Wittman Sullivan
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
3%
Micah Harvey
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
3%
Joe Asente
- BE MORE CHILL
- Millennial Theatre Company
3%
Jack-Anthony Ina
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
2%
Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Anthony Trifiletti
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
20%
Bryan Bird
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
10%
Bradley Wyner
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
7%
Bryan Bird
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
6%
Bradley Lindeman-Wyner
- WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
5%
Angelina Nicholas
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
4%
Ron Hazelett & Steven A. Miller
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
4%
Ron Jones
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
4%
Matthew Dolan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
4%
Heidi Herczeg
- MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
3%
Cari Auth
- BE MORE CHILL
- Millennial theatre company
3%
Dave Stebbins
- A CHRISTMAS CAROL
- The BOOM Theater
3%
Nick Klein
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
3%
D. Keith Stiver
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAST
- Olde Towne Hall Theatre
3%
Jen Korecki
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
3%
Camerson Edmiston
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
2%
Jen Korecki
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
2%
Ron Hazelett
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Ryan Bergeron
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Steven A. Miller
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%
Megan Miller
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
2%
Lisa Hirzel
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Ron Hazelett
- CABARET
- Weathervane Playhouse
1%
Steven A. Miller
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
1%
Steven Miller
- BEAUTIFUL
- Weathervane Community Playhouse
1%Best Musical ANNIE
- Cassidy Theatre
10%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
8%GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
7%COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
6%SISTAS
- Karamu
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
5%SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
5%NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
5%MUSIC MAN
- The Hudson Players
5%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
4%THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
3%PIPPIN
- Blank Canvas Theatre
3%DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
3%WILLY WONKA
- Cassidy Theatre
3%MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
3%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
2%SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
2%CABARET
- Weathervane Playhouse
1%WONKA
- Cassidy Theatre
1%A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
1%Best New Play Or Musical SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
24%A FLAWLESS ENCOUNTER
- Weathervane Playhouse
17%STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
13%40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
9%ROMAN TIE
- Theater Agape
7%THE ROMAN TIE
- Theatre Agápe
6%THIS IS YOUR STOP
- Weathervane Playhouse
6%DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
5%GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
4%NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
4%MAKING A CONNECTION
- Weathervane Playhouse
3%MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
2%Best Performer In A Musical
Shelby Carlisle
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
13%
Olivia Green
- ANNIE
- Cassidy Theatre
10%
Aiden Brueck
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
7%
Emerson Freas
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
4%
Mia Renard
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Liv Hoffman
- WONKA
- Cassidy Theatre
3%
Pat Miller
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
3%
Jackson Gift
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
3%
Aria Sova
- MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
3%
Sydney Jahnigen
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
2%
Alex Craig
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
2%
Brandon Briggs
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
2%
Sophia Edwards
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
2%
Leah Saltzer
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
2%
Adam Thompson
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
2%
Austin Smith
- BYE BYE BIRDIE
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Akemonte Roberson
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
2%
Robert Cuccioli
- FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
2%
Patrick Jalbert
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
2%
Douglas F. Bailey II
- SCHOOL OF ROCK
- Porthouse Theatre
1%
Hannah Pryseski
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
1%
Elicia Kinder
- ANNIE
- Cassidy Theatre
1%
Andy Scott
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
1%
Gracelynn Owensby
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
1%
Corbin Demiter
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
1%Best Performer In A Play
Riss Nawa
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
21%
Drew Pope
- SHOWIN’ UP BLACK
- Cleveland Public Theater
12%
Amanda Vigneault
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
6%
Vince Stillitano
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
5%
AJ Lardomita
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
5%
Katie Wells
- PUFFS
- Medina County Show Biz Company
4%
Angela Wunderle
- PUFFS
- Medina County Show Biz
4%
Berlynn Saxon
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
3%
Hannah Rutkowski
- SQUIRRELS
- Convergence-Continuum
3%
Brandy Johanntges
- WHO'S HOLIDAY!
- Millennial theatre company
3%
Ella Embry
- NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
3%
Sean Donovan
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
2%
Nathan Cochran
- WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theatre
2%
Monica Torres
- UNDER A BASEBALL SKY
- Beck center
2%
Shaneen Harris
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
James Robert Newton
- THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
2%
Lloyd Wayne Taylor
- ROMEO & JULIET
- Ohio Shakespeare Festival
2%
Vince Stillitano
- SQUIRRELS
- Convergence-Continuum
2%
Beloved Obeng
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Spencer Morgan
- PUFFS
- Medina County Show Biz Company
2%
Christine Wright
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
2%
Elijah Blower
- STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
1%
Jordan Boughner
- GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
1%
Kenneth Young
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
1%
Jennifer Matas
- 40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
1%Best Play ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
16%THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
13%SHOWIN’ UP BLACK
- The Cleveland Public Theatre
12%CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
10%WHO'S HOLIDAY!
- Millennial Theatre Company
6%PUFFS
- Medina County Show Biz Company
6%DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
5%UNDER A BASEBALL SKY
- Beck center
5%WAIT UNTIL DARK
- French Creek Theater
4%THE MOUSETRAP
- Clague Playhouse
4%QUIERME HASTA LA LOCURA
- LatinUs theater Company
4%THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
4%CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
3%PLAY ON!
- Aurora Community Theatre
2%A FOX ON THE FAIRWAY
- Gates Mills Players
2%PROOF
- Gates Mills Players
1%THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
1%MOE KELLY
- Micro Theatre CLE
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Cory Ott
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
18%
Perren Hedderson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
11%
Richard Morris, Jr.
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
8%
Joe Asente
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Millennial theatre company
7%
Tim Steiner
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
7%
Rob Lepper
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
7%
Cory Ott and Angela Wunderle
- PUFFS
- Medina County Show Biz
6%
Elijah Chase
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
5%
Alan Costa
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
5%
Todd Plone
- CAMELOT - THE SMALL CAST VERSION
- The Hudson Players
5%
Joe Asente
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
4%
Rob Lepper
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
4%
Richard Morris, Jr.
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Richard Morris, Jr.
- CABARET
- Weathervane Playhouse
3%
Richard Morris, Jr.
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
3%
Richard Morris, Jr.
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
2%
Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Christopher Pepe
- JERSEY BOYS
- Weathervane Playhouse
20%
Christopher Pepe
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
11%
James Romeo
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
11%
Eugene Rogers
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
9%
Daniel Braun
- CABARET
- Weathervane Playhouse
7%
Lindsay Jones
- FIDDLER ON THE ROOF
- Cleveland Playhouse
5%
Claudia Lillibridge, Sean Donovan, and Christine Wright
- CONSTELLATIONS
- Twin Masks Performing Arts Center
4%
Devin Brumfield & Richard Morris, Jr.
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
4%
Jeff Polunas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Porthouse Theatre
4%
Eugene Rogers
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Rubber City Theater
4%
Devin Brumfield
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
4%
Kevin Lambes
- BEAUTIFUL
- Weathervane Playhouse
3%
Patrick Kiernan
- NOISES OFF!
- Great Lakes Theatre
3%
Robin Ungerleider
- DIAL M FOR MURDER
- Weathervane Playhouse
2%
Sean Seaber
- THE BIRDS LIVE RADIO PLAY
- Gates Mills Players
2%
Sean Seaber
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
La Version infinita
- ANGIE HAYES
- LatinUs theater Company
2%
Richard Morris, Jr.
- 8X10: THE EILEEN MOUSHEY THEATREFEST
- Weathervane Playhouse
1%Best Supporting Performer In A Musical
Alex Chapman
- JOSPEH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Millennial Theatre Company
11%
Austin Smith
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
7%
Ayla Schmidt
- WONKA
- Cassidy Theatre
7%
Ryan Buxton
- THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
7%
Roman Bossman-Kline
- NEXT TO NORMAL
- Near West Theatre
5%
Luke Jones
- DISASTER: THE MUSICAL
- Blank Canvas Theatre
4%
Brad Kisner
- THE MUSIC MAN
- The Hudson Players
4%
Lou Petrucci
- ANNIE
- Cassidy Theatre
3%
Sydney Noelle Warren
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
3%
Kegan Sulamoyo
- MATILDA THE MUSICAL
- Happy Ending Lyric Players
3%
Alex Tilson
- DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
3%
Adam C. Alderson
- CABARET
- Weathervane Playhouse
2%
Brittany Paige
- ANNIE
- Cassidy Theatre
2%
Tim Anderson
- A NEW BRAIN
- Broadview Heights Spotlights
2%
Jill Bezak
- SEUSSICAL
- Theatre Agápe
2%
Drew Diangelo
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Olde Towne Hall Theatre
2%
Tim Bates
- ANNIE
- Cassidy Theatre
1%
Alicia Sarafian
- A CHRISTMAS CAROL
- The BOOM Theater
1%
Miriam Moellmann
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
1%
Anthony Woods-Mitchell
- COME FROM AWAY
- Weathervane Playhouse
1%
Lorna Jane Patterson
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Clague Playhouse
1%
Randy Wysocky
- GREASE
- Olde Towne Hall Theatre
1%
Beau Roberts
- THE PRODUCERS
- Renaissance Theatre
1%
Danny Simpson
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Near West Theatre
1%
Dan Hahn
- ANNIE
- Cassidy Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Amira Al Amin
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
15%
Anna Hernandez-Bucces
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
13%
Anna Foltz
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
7%
Brandon Alexander-Smith
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
6%
Victoria Kergesner-Hunsicker
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
5%
Allison Cirner
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
5%
Cory Enriquez
- PUFFS
- Medina County Show Biz
4%
Brian Westerley
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
4%
Preston Postle
- CLUE
- Chagrin Valley Little Theatre
4%
Michael Attali
- THE RADIO PLAY DISASTER
- Olde Towne Hall Theatre
4%
Morgan Legg
- ALMOST, MAINE
- Rubber City Theater
3%
Lloyd Wayne Taylor
- KING LEAR
- Ohio Shakespeare Festival
3%
Gia Maglione
- STRANGERS ON A TRAIN
- Weathervane Playhouse
3%
Maggie Maust
- A FLAWLESS ENCOUNTER
- Weathervane Playhouse
2%
Stephanie Rogoff
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
Clay Hoffner
- GOO-GOO EYES
- Weathervane Playhouse
2%
Bella Rin
- NEXT STOP, HELLO
- Weathervane Playhouse
2%
Cameron Zona
- PROOF
- Gates Mills Players
2%
Charlene Dejournett
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
2%
Emily Schrader
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
2%
Jeannie Clarkson
- 40 YEARS LATER
- Weathervane Playhouse
1%
Paul Means
- DOPPLEGANGER
- Weathervane Playhouse
1%
Jerald Beard
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%
Derwin Rowser
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%
Kevin Gibaldi
- THE AMEN CORNER
- Weathervane Playhouse
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE DECEDENTS
- Olde Towne Hall Theatre
17%THE WIZARD OF OZ
- Rubber City Theater
16%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Weathervane Playhouse
15%BEDBUGS
- The Wadsworth Footlighters
14%MATILDA
- Happy Ending Lyric Players
11%Seussical the Musical
- THEATRE AGÁPE
9%ALMOST, MAINE
- Medina County Show Biz Company
8%DARE TO DREAM JUNIOR
- The Wadsworth Footlighters
6%STINKY CHEESE MAN
- Rabbit Run
4%Favorite Local Theatre
Cassidy Theatre
14%
Olde Towne Hall Theatre
9%
Beck Center
9%
Weathervane Playhouse
8%
Rubber City Theater
8%
Near West Theatre
7%
Karamu House
6%
The Hudson Players
4%
Millennial theatre company
4%
Blank Canvas Theatre
4%
Theatre Agape
4%
Cleveland Public Theater
3%
The Wadsworth Footlighters
3%
French Creek Theater
2%
Broadview Heights Spotlights
2%
Workshop Players
2%
Porthouse Theatre
2%
Western Reserve Playhouse
1%
Ohio Shakespeare Festival
1%
Clague Playhouse
1%
Happy Ending Lyric Players
1%
Dobama Theatre
1%
Aurora Community Theatre
1%
Twin Masks Performing Arts Center
1%
The BOOM Theater
1%