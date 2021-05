Escola Allegresse Morumbi Abre Audições ParaLES MISERABLES School Edition

As Audições Abertas para Les Miserables School Edition (licensed by MTI US) acontecerão nos dias 31 de julho e 01 de agosto e o Curso de Montagem acontecerá de agosto a novembro, com início no dia 7 de agosto, todos os sábados das 14h às 17h. As apresentações serão de 26 de novembro a 05 de dezembro. Os interessados deverão enviar CV artístico e vídeo de canto (aprox.1 min) de preferência temas de teatro musical até o dia 30 de maio para atendimento@allegresse.com.br. As vagas são limitadas! Informações e inscrições pelo WhatsApp (11) 97678-2922.

Les Miserables School Edition, trará as músicas originais de Alain Boublil e Claude-Michel Schonberg. A obra de Victor Hugo foi especialmente adaptada e licenciada também para produções escolares pela Musical Theater International e a Cameron Mackintosh (overseas) Ltda, com essa obra licenciada a Allegresse visa um posicionamento diferenciado e uma experiência cada vez mais profissional para seus alunos, essa será uma grande oportunidade e um desafio enorme realizar um curso de montagem com tamanha complexidade musical e cênica. Outros importantes espetáculos musicais já estão em negociação com as empresas responsáveis em Londres e EUA.

Para tanto, a Allegresse contará com Paulo Nogueira, a frente da direção geral e musical neste grande projeto. Paulo tem uma carreira de mais de 30 anos entre o meio erudito e o Teatro Musical, foi o regente e o diretor musical residente da montagem profissional do musical no Brasil produzida pela T4F em 2017. Será de grande importância tê-lo à frente deste projeto, visando imprimir a seriedade e profissionalismo que esta obra requer. Como parte da equipe criativa a escola contará com nomes como Euripedes Fraga e Jhafiny Lima focando na adaptação cênica e de movimento. Les Miserables School Edition contará com um elenco de crianças e jovens e o projeto terá um curso preparatório para as audições, audições abertas, curso de montagem e temporada de teatro. Serão duas turmas de preparatórios, onde as vagas estão praticamente esgotadas.

A Allégresse nasceu do sonho de tornar a ARTE uma realidade para crianças, jovens e adultos, por isso o nome Allégresse como a mais profunda alegria manifestada externamente. Com a missão de despertar em cada aluno a sua forma mais pura de expressão de uma maneira simples, espontânea e completa. E valores que estão acima de tudo voltados ao respeito à individualidade de cada um, baseados na alegria como forma de expressão. A escola foi inaugurada em fevereiro de 2017, pelas empresárias Juliana Alfano e Janaína Melazo. A escola oferece cursos de ballet clássico, jazz dance, hip-hop, canto, interpretação, dança acrobática, circo, sapateado americano e teatro. Além dos cursos regulares a escola oferece workshops voltados às técnicas de especialização na área artística e práticas de mercado, com um corpo docente altamente qualificado com formação acadêmica nas suas respectivas áreas e atuantes no mercado artístico profissional. A área pedagógica foi desenvolvida visando não apenas o conteúdo artístico, mas o desenvolvimento físico e psicológico de formação do indivíduo, como trabalho motor, ética, trabalho em equipe e cooperação.