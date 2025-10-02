Bold New Production of Shakespeare’s THE MERCHANT OF VENICE (O Mercador de Veneza) Opens in São Paulo

By Claudio Erlichman. The production runs from October 04th trough December 14th, at TUCARENA.
São Paulo, Brazil — On October 4, the stage of Tucarena will open for the premiere of The Merchant of Venice, one of William Shakespeare’s most iconic and debated plays. With direction by Daniela Stirbulov and a stellar cast led by acclaimed Brazilian actor Dan Stulbach as Shylock, the production reimagines the 16th-century Venetian drama through a sharp, contemporary lens.
After successful seasons in Rio de Janeiro and other Brazilian cities—where tickets sold out—the show now arrives in São Paulo for a season running until December 14, with performances on Fridays and Saturdays at 9 p.m. and Sundays at 6 p.m.
The staging itself heightens the play’s tension: an elevated transparent acrylic structure dominates the stage, while a circular LED panel projects words, images, and fragments of dialogue in real time. A live drummer adds rhythm and atmosphere, echoing the pulse of both financial markets and human conflict.
“The Stock Exchange became our central metaphor,” Stirbulov explains. “The play was written in the context of an emerging capitalism. By setting it in the 1990s, we connect Shakespeare’s questions of prejudice and greed to our own globalized world, where money still governs power and relationships.”
The cast also features Augusto Pompeo (the Duke), Cesar Baccan (Antonio), Marcelo Ullmann (Bassanio), Gabriela Westphal (Portia), Marisol Marcondes (Jessica), Rebeca Oliveira (Nerissa), Amaurih Oliveira (Lorenzo and Prince of Morocco), Júnior Cabral (Gratiano), Marcelo Diaz (Lancelot Gobbo), Renato Caldas (Solanio and Tubal), and Thiago Sak (Salarino and Prince of Aragon).
Clássico de Shakespeare, O Mercador de Veneza estreia dia 4 de outubro no Tucarena, em São Paulo. A montagem dirigida por Daniela Stirbulov traz Dan Stulbach no papel de Shylock, em uma leitura contemporânea ambientada nos anos 1990, com cenário inspirado na Bolsa de Valores. A produção já passou por Rio, Recife e Curitiba com ingressos esgotados e fica em cartaz até 14 de dezembro, às sextas e sábados, 21h, e domingos, 18h.
No dia 4 de outubro, o palco do Tucarena recebe a estreia de O Mercador de Veneza, uma das peças mais icônicas e debatidas de William Shakespeare (1564-1616). Com direção de Daniela Stirbulov e um elenco estrelado liderado por Dan Stulbach no papel de Shylock, a montagem revisita o drama veneziano do século XVI sob uma lente contemporânea e afiada.
Escrita entre 1596 e 1598, O Mercador de Veneza acompanha Antônio, um mercador veneziano que contrai uma dívida com o agiota judeu Shylock para ajudar seu amigo Bassânio. Quando não consegue pagar o empréstimo, Shylock exige a famosa “libra de carne”, desencadeando um julgamento intenso que coloca em cena os temas da justiça, do preconceito e da misericórdia. Embora historicamente classificada como comédia, a peça é lembrada sobretudo por seus conflitos dramáticos e por dois discursos célebres: a defesa da humanidade feita por Shylock — “Acaso um judeu não tem olhos?” — e a fala poética de Pórcia sobre “a qualidade da misericórdia”.
Na leitura de Stirbulov, a trama deixa a Itália renascentista e ganha ressonância nos anos 1990 — década marcada pela globalização, pela especulação financeira e pelo poder do capital. A ação se passa em um espaço inspirado na Bolsa de Valores, onde o dinheiro dita relações e moralidades. A temporada ainda será acompanhada do lançamento do livro com tradução e adaptação de Bruno Cavalcanti, pela Giostri.
Nesta montagem, Shylock assume ainda mais protagonismo. Interpretado por Stulbach — que se junta a nomes lendários como Al Pacino, Laurence Olivier e Pedro Paulo Rangel, que já viveram o personagem —, o agiota surge não apenas como vilão, mas como uma figura complexa, dividida entre vitimização e vingança. “A obra é um confronto com a intolerância, a identidade e a justiça”, afirma a diretora Daniela Stirbulov. “Heróis e vilões se confundem, como tantas vezes acontece na vida real. Shakespeare nos desafia a encarar as contradições das relações humanas, tão urgentes hoje quanto no século XVI”.
O elenco também conta com Augusto Pompeo (Duque), Cesar Baccan (Antônio), Marcelo Ullmann (Bassânio), Gabriela Westphal (Pórcia), Marisol Marcondes (Jéssica), Rebeca Oliveira (Nerissa), Amaurih Oliveira (Lorenzo e Príncipe de Marrocos), Júnior Cabral (Graciano), Marcelo Diaz (Lancelote Gobbo), Renato Caldas (Solânio e Tubal) e Thiago Sak (Salarino e Príncipe de Aragão).
A cenografia intensifica a tensão da peça: uma estrutura acrílica transparente elevada domina o palco, enquanto um painel circular de LED projeta palavras, imagens e trechos de diálogos em tempo real. No canto, uma baterista executa a trilha ao vivo, criando um ritmo que ecoa tanto o pulso dos mercados financeiros quanto o das tensões humanas.
“A Bolsa de Valores se tornou nossa metáfora central”, explica Stirbulov. “A peça foi escrita no contexto do capitalismo nascente. Ao situá-la nos anos 1990, conectamos as questões de preconceito e ganância de Shakespeare ao nosso mundo globalizado, onde o dinheiro ainda governa o poder e as relações”.
Ao mesmo tempo atemporal e urgente, O Mercador de Veneza continua a despertar debates sobre antissemitismo, intolerância e a tênue linha entre justiça e vingança. Ao dar novo peso a Shylock e trazer o texto shakespeariano para uma arena financeira moderna, a montagem do Tucarena convida o público a refletir sobre preconceito, complexidade humana e o preço do poder. Com coprodução da Kavaná Produções e da Baccan Produções — responsáveis por sucessos como O Nome do Bebê e Um Inimigo do Povo —, o espetáculo reafirma a relevância duradoura das palavras de Shakespeare. Às vésperas de ver Dan Stulbach dar vida a Shylock, uma certeza se impõe: quatro séculos depois, O Mercador de Veneza ainda fala, ainda incomoda e ainda exige ser ouvido.
FICHA TÉCNICA:
Texto: William Shakespeare.
Direção: Daniela Stirbulov.
Tradução, Adaptação e Assistência de Direção: Bruno Cavalcanti.
Elenco / Personagem: Dan Stulbach (Shylock), Augusto Pompeo (Duque), Amaurih Oliveira (Lorenzo e Príncipe de Marrocos), Cesar Baccan (Antônio), Gabriela Westphal (Pórcia), Júnior Cabral (Graciano), Marcelo Diaz (Lancelotte Gobbo), Marcelo Ullmann (Bassânio), Marisol Marcondes (Jéssica), Rebeca Oliveira (Nerissa), Renato Caldas (Solânio e Tubal) e Thiago Sak (Salarino e Príncipe de Aragão).
Cenografia: Carmem Guerra.
Cenotécnico: Douglas Caldas.
Desenho de Luz: Wagner Pinto e Gabriel Greghi.
Figurino e Visagismo: Allan Ferc.
Assistente de Figurino: Denise Evangelista.
Peruqueiros: Dhiego Durso e Raquel Reis.
Direção de Movimento: Marisol Marcondes.
Aderecista: Rebeca Oliveira.
Baterista: Caroline Calê.
Consultoria Sobre Shakespeare: Ricardo Cardoso.
Vídeo e Imagem: André Voulgaris.
Fotos: Ronaldo Gutierrez.
Design Gráfico: Rafael Oliveira Branco.
Operação de Luz: Jorge Leal.
Operação de Som: Eder Sousa.
Motorista: Cosme Araujo.
Assistente de Produção: Amanda Nolleto.
Produção Executiva: Raquel Murano.
Direção de Produção: Cesar Baccan e Marcelo Ullmann.
Produção: Kavaná Produções e Baccan Produções.
Realização: Ministério da Cultura e APSEN.
Patrocínio: APSEN.
Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes.
SERVIÇO:
O MERCADOR DE VENEZA
TUCARENA – Teatro da PUC-SP (Entrada pela Rua Bartira, s/n, esquina com a Rua Monte Alegre, 1024). Capacidade: 288 lugares. Classificação: 12 anos. Duração: 95 minutos.
Temporada: de 04 de outubro a 14 de dezembro de 2025. sextas e sábados, 21h e domingos, 18h. (obs: não haverá sessão nos dias 17 a 19 de outubro e 7 a 9 de novembro)
Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/109674 ou na bilheteria do teatro.
Bilheteria: de terça a sábado das 14h às 20h e domingos das 14h às 18h.
