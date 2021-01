Bia Brumatti Estreia Em GENESIS A Nova Novela Da Record

A atriz mirim Bia Brumatti integra o elenco da nova novela bíblica da Record, "Gênesis", que estreia no dia 19 de janeiro. Bia dará vida a personagem de destaque Reduana em sua fase de infância, que será interpretada por Tammy Di Calafriori em sua fase adulta.

Escrita por Emílio Boechat e com direção de Edgard Miranda, "Gênesis" é uma superprodução e traz à Record mais uma trama com tema bíblico, desta vez inspirada no primeiro livro, de mesmo nome, no qual trata da criação da humanidade. Em "Gênesis", Bia Brumatti irá trabalhar ao lado de Paulo Goulart Filho e Flávia Monteiro, que interpretarão os avós de sua personagem, além de Julianne Trevisol e Fifo Benicasa, que farão o papel de seus pais. A novela também conta com Carlo Porto, Sidney Sampaiom, Igor Rickly, André Bankoff e Oscar Magrini.

Com apenas 11 anos, Bia já traz em seu currículo diversas experiências profissionais, como no programa "Humoristinhas" do Multishow (2017), em que atuou ao lado de Eduardo Sterblitch e o espetáculo "A Noviça Rebelde" (2018), quando deu vida à personagem Brigitta, ao lado de Gabriel Braga Nunes, Malu Rodrigues, Marcelo Serrado, Gotsha e sua inspiração, Larissa Manoela. Ainda em 2018, deu vida a personagem July, no musical "Annie", atuando ao lado de Miguel Falabella, Ingrid Guimarães, Cleto Baccic e Sara Sarres. Em 2019 está de volta ao palco, novamente ao lado de Baccic e Sara, além de outros nomes do teatro musical, como Arthur Berges e Thais Piza, na montagem brasileira de "Escola do Rock - O Musical". Atualmente a atriz está em cartaz com o espetáculo "Princesa Falalinda Sem Papas Na Língua", no qual interpreta o papel título.

Neste domingo, 10 de janeiro, a Record apresenta o 'Especial Gênesis', a partir das 19h45.