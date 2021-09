BWW Review: George Orwell Meets Brecht and Weill In the Musical CABARET DOS BICHOS

Cabaret dos Bichos, musical adapted by Núcleo Experimental for the novel by George Orwell, premieres online from October 1st to November 5th with daily free sessions on Núcleo Experimental's YouTube channel at 7pm.

With libreto, lyrics and direction by Zé Henrique de Paula and original music and musical direction by Fernanda Maia, the language used is inspired by German cabarets, strongly referenced in Bertolt Brecht and Kurt Weil.

George Orwell's Animal Farm takes place on a farm led initially by Mr. Jones. However, dissatisfied with the domination, the animals decide to make a revolution. They organize and expel Mr. Jones from the farm, as they no longer accept being treated as human slaves. Pigs now lead the farm, considering themselves the most intelligent animals. One of the century's greatest writers, Orwell paints a stark portrayal of power's relationship to the individual and society and its processes.

Dan Cabral

photo by: Laerte Késsimos

A Revolução dos Bichos, de George Orwell, se passa numa granja liderada, inicialmente, pelo Sr. Jones. Porém, insatisfeitos com a dominação, os animais decidem fazer uma revolução. Eles se organizam e expulsam o Sr. Jones da granja, pois não aceitam mais ser tratados como escravos dos humanos. Os porcos passam a liderar a granja, considerando-se os animais mais inteligentes. Um dos maiores escritores do século, Orwell faz um duro retrato sobre o relacionamento do poder com o indivíduo e da sociedade e seus processos.

Na adaptação do Núcleo Experimental, dirigida por Zé Henrique de Paula, com músicas originais de Fernanda Maia, a fábula de Orwell é transformada num musical e a linguagem utilizada se inspira nos cabarés alemães, fortemente referenciados em Bertolt Brecht e Kurt Weil. A temporada acontece de 1º de outubro a 5 de novembro com sessões gratuitas diárias pelo canal do Núcleo Experimental no Youtube às 19h.

O elenco é composto pelos atores Dan Cabral, Luci Salutes, Felipe Assis Brasil, Fernando Lourenção, Flavio Bregantin, Mari Rosinski, Pedro Silveira e Yasmin Calbo e a orquestra é formada pelos músicos Fernanda Maia (piano), João Baracho (acordeon), Clara Bastos (baixo), Priscila Brigante (bateria) e Felipe Parisi (cello).



A Revolução dos Bichos é uma fábula sobre o poder. Escrito em plena Segunda Guerra Mundial, o romance é uma alegoria sobre a ambição e a fraqueza humanas, que acabam por sabotar qualquer projeto político mais justo e igualitário. Setenta e cinco anos após sua publicação, surge novamente nas prateleiras das livrarias como um best seller, diante da ascensão das ditaduras ao redor do mundo.

Luci Salutes

photo by: Laerte Késsimos

Esta obra é adotada por escolas públicas e privadas há algumas décadas e faz parte do estudo das áreas de Linguagens, História e Filosofia. Permite compreender conceitos como cidadania, democracia, participação política, além de fornecer um rico estudo sobre o contexto histórico do período que engloba as duas Grandes Guerras mundiais do século XX, além, obviamente, do atual contexto sócio-político, cheio de ecos e ressonâncias com a narrativa de Orwell (surgimento de ditaduras, repressão política e policial, a força da mídia e das fake news, entre outros temas. Mais de sessenta anos depois de escrita, ela mantém o viço e o brilho de uma alegoria perene sobre as fraquezas humanas que levam à corrosão dos grandes projetos de revolução política. É irônico que o escritor, para fazer esse retrato cruel da humanidade, tenha recorrido aos animais como personagens. De certo modo, a inteligência política que humaniza seus bichos é a mesma que animaliza os homens.



Uma curiosidade que prova que Orwell continua em alta mesmo: uma lista, feita pela Nielsen Bookscan (plataforma de dados para o setor de publicação de livros) a pedido do jornal Estadão, mostrou que A Revolução dos Bichos e 1984 são as únicas obras de ficção que aparecem entre os 15 livros mais vendidos na quarentena entre 23 de março e 12 de julho de 2020.

SINOPSE

Yasmin Calbo

photo by: Laerte Késsimos

A vida é dura para os animais da Fazenda do Solar. Dia após dia, faça chuva ou faça sol, o trabalho é incessante. Sobre o lombo, o chicote. Sob as patas, a humilhação. Até o instante em que esses animais, liderados pelos porcos Napoleão e Bola de Neve e sob a tutela filosófica do velho porco Major, organizam-se num motim para expulsar seus algozes de duas pernas - o Sr. Jones e seus empregados humanos. Major acreditava que todos os animais deveriam ser livres e trabalhar de acordo com a capacidade de cada um, sem alguém para ditar o quanto eles deveriam se sacrificar ou mesmo comer, e foi assim que ele começou a infundir pensamentos revolucionários na Granja do Solar.

No lugar do jugo humano, instaura-se uma comunidade de bichos baseada sobretudo na igualdade. Caberá aos animais, dentro de suas limitações, entender o que tal "igualdade" significa. Após um tempo, a Granja dos Bichos se torna uma república e Napoleão, único candidato ao cargo, é eleito. A partir daí, os porcos exploram ainda mais os animais e, incrivelmente, seus rostos são cada vez mais parecidos fisicamente com os humanos. Já a conduta, essa passou a ser tão humana quanto possível, com um alto grau de corrupção. "Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros": a conclusão que se chega ao final é que o desejo de comunhão e liberdade é corroído pela ambição e pelo poder alcançado pelos porcos.



CONCEPÇÃO

_Zé Henrique de Paula

photo by: Laerte Késsimos

Ao desenvolver a proposta de dramaturgia para o Cabaret dos Bichos, o adaptador e diretor Zé Henrique de Paula buscou referências tanto no formato dos cabarés berlinenses dos anos 20 e 30 do século XX, bem como nas estruturas de algumas obras de Bertolt Brecht e Kurt Weill. A partir dessa premissa, a fábula de A Revolução dos Bichos ganhou uma moldura metalinguística, como se houvesse uma companhia de atores que se apresenta num cabaré e performa a obra de Orwell em formato musicado. Para criar esse 'ensemble', foram trazidas inúmeras referências tanto históricas quanto literárias, todas elas conectadas com a vida de Orwell de alguma maneira.



"Oito personagens habitam o espaço cênico do cabaré (decadente, com resquícios de um antigo circo) e são eles que criam os espaços ficcionais da ação da fábula: a Granja do Solar, depois rebatizada de Granja dos Bichos. O recurso do distanciamento, proporcionado pela metalinguagem, facilita sobremaneira o acesso aos conteúdos e temas, servindo como uma porta de acesso lúdica para o público juvenil, nosso principal público-alvo. A proposta de caracterização (incluindo visagismo) não pretende mimetizar animais, muito pelo contrário. A partir de elementos vindos de três fontes distintas - o cabaré, o circo e a fazenda - o figurino deverá criar uma síntese que busque mais a construção de uma personalidade e menos a mímese visual de um animal. Os atores do cabaré interpretam os animais da granja, incluindo o Mestre de Cerimônias", conta o diretor, que completa:



"Essa sobreposição de personagens pede, portanto, sobreposição de materiais, texturas e paletas de cores. Lembrando que as referências de circos antigos e cabarés berlinenses são o Norte principal dessas caracterizações".



"O desenho de luz é elemento vital para criar dois mundos distintos dentro da proposta do espetáculo: as cenas que fazem parte da fábula orwelliana e os números musicais dentro do cabaré. Com uso de recursos como ribalta, cordões de lâmpadas, teatro de sombras, entre outros, a iluminação irá ressaltar a teatralidade e a característica de metalinguagem presentes na encenação, criando diferentes climas e atmosferas para diferentes tipos de números tradicionais, todos herdeiros das tradições do vaudeville, do circo e do teatro de variedades".

Um musical Orwelliano

O Cabaret é um gênero intimista, feito para pequenos espaços, com canções acompanhadas por uma formação instrumental de pequeno porte. O Cabaret alemão, que serviu de inspiração para este projeto, tem forte influência da música judaica, origem de grande parte de seus compositores, mas também do jazz americano, muito difundido pelo cinema e pelo rádio, na época.

Estes são alguns gêneros que nortearam a criação musical e que foram combinados com elementos musicais que se referem à origem do autor: George Orwell. Às referências musicais inspiradas em Kurt Weill e demais compositores que escreveram para o cabaret alemão, foram acrescidos elementos da música britânica e irlandesa, mesclando as raízes célticas com a tradição dos antigos hinos religiosos. As canções assumem funções narrativas e importante papel ao revelar desejos secretos e intenções não reveladas das personagens.



SERVIÇO:



CABARET DOS BICHOS



TEMPORADA DO ESPETÁCULO:

1 de outubro a 5 de novembro de 2021

Sessões diárias, às 19h pelo canal do Núcleo Experimental no Youtube https://www.youtube.com/c/N%C3%BAcleoExperimentalSP

(Nos dias 12, 13 e 14 de novembro (sexta e sábado, às 21h / domingo, às 19h), apresentações também pelas redes do Teatro Arthur Azevedo e nos dias 19, 20 e 21 de novembro (sexta e sábado, às 21h / domingo, às 19h) apresentações também pelas redes do Teatro João Caetano)

Grátis

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 1h40

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia, letras e direção: Zé Henrique de Paula

Música original e direção musical: Fernanda Maia

Preparação de atores: Inês Aranha

Coreografia: Gabriel Malo

Assistente de direção (teatro): Rodrigo Caetano

Iluminação: Fran Barros

Cenografia: Cesar Costa

Figurinos: Zé Henrique de Paula

Visagismo: Louise Helene

Cabelos e maquiagem: Diego D'urso

Assistente de figurino: Paula Martins

Direção audiovisual: Laerte Késsimos

Assistente de direção (audiovisual): Lucas Romano

Câmera: Marco Lomiller

Som: Alexandre Gomes

Coordenação de produção: Zé Henrique de Paula e Claudia Miranda

Produção executiva: Laura Sciulli



Músicos: Fernanda Maia (piano), João Baracho (acordeon), Clara Bastos (baixo), Priscila Brigante (bateria), Felipe Parisi (cello)

Elenco: Dan Cabral, Luci Salutes, Felipe Assis Brasil, Fernando Lourenção, Flavio Bregantin, Mari Rosinski, Pedro Silveira e Yasmin Calbo

LIVES complementares:

22 de setembro, quarta-feira, às 20h

Live com Zé Henrique de Paula e Gabriel Malo, na plataforma Instagram, sobre o processo de ensaios e construção de Cabaret dos Bichos.

29 de setembro, quarta-feira, às 18h

Live com Fernanda Maia e Guilherme Gila, na plataforma Instagram, sobre composição de música original, tendo como pano de fundo Cabaret dos Bichos.

Guilherme Gila é formado em Cinema pela Universidade Anhembi Morumbi e cursou pós-graduação em Música e Imagem pela Faculdade Santa Marcelina. Estudou Cinema na School of Visual Arts em Nova York e Atuação para Musical na SP Escola de Teatro. É um dos responsáveis pela fanpage Broadway Meme, cujo fórum reúne mais de 20.000 fãs de musicais.