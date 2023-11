AWARDS: With 13 Nominations, SOMETHING ROTTEN! (Alguma Coisa Podre!) Leads the 6th Edition of the DID Awards for Musical Theater

The Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID - Digital Press Highlight Award), which has been growing rapidly in the cultural market, and is currently the only one to exclusively celebrate Brazilian musical theater, has a new home. With a ceremony scheduled for December 6, 2023, the stage at Teatro VillaLobos, located at Shopping Villa-Lobos, in São Paulo, will be responsible for hosting the 6th edition, which, since 2022, has been held in person. The award is created by journalist and actor Joaquim Araújo, who shares its creation with journalists Grazy Pisacane and Wall Toledo, and with Pedro de Landa (in memoriam), who passed away in June 2023.

Considering productions that completed a season in the São Paulo City between November 1, 2022 and October 31, 2023, and that are able to compete, in accordance with the regulations and eligibility criteria, the DID Award jury, composed, this year, of 11 representatives of the digital press, dedicated to promoting musical theater throughout the year, evaluated 35 shows in this edition and announced their long-awaited list of nominees this Wednesday, 1st.

More than 160 professionals were mentioned by the judges at this stage of voting and 21 shows, out of 35 evaluated, received nominations. Top of the list are "Something Rotten!", with 13 nominations, and "Bonnie & Clyde - The Broadway Musical", with 12 nominations. The audience will also be able to contribute their opinion, choosing their favorite among the musicals nominated through the popular vote category. Voting will open in November and the link will be published on the official Instagram page: @premiodid.

Already known for its musical numbers, which, until 2021, were presented online, the awards show will, once again, feature special live performances, which will intersperse the announcement of the 18 categories, immortalizing new and exclusive versions of the productions nominated for Brazilian Musical Highlight and Foreign Musical Highlight. The night, to be marked by special presences also among the guest hosts, also prepares a surprise in the “Homage Highlight” category, designed to praise professionals who have made a historical and relevant contribution to Musical Theater in the country

.MUSICAL BRASILEIRO (Brazilian Musical)

.MUSICAL ESTRANGEIRO (Foreign Musical)

.DIREÇÃO (Direction)

DUDA MAIA | Mundaréu de Mim

| Mundaréu de Mim GUSTAVO BARCHILON | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! JOÃO FONSECA | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

| Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway ZÉ HENRIQUE DE PAULA | Once, o Musical

| Once, o Musical DENNIS CARVALHO | Elis, A Musical



.ATOR (Actor)

BETO SARGENTELLI | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

| Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway MARCOS VERAS | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! MATEUS RIBEIRO | Bob Esponja – O Musical

| Bob Esponja – O Musical MIGUEL FALABELLA | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

| Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera RODRIGO GARCIA | Anastasia – O Musical

| Anastasia – O Musical TIAGO BARBOSA | Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem



.ATRIZ (Actrees)

BRUNA GUERIN | Once, o Musical

| Once, o Musical ELINE PORTO | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

| Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway GIOVANNA RANGEL | Anastasia – O Musical

| Anastasia – O Musical GIULIA NADRUZ | Funny Girl – A Garota Genial

| Funny Girl – A Garota Genial LAILA GARIN | Elis, a Musical

| Elis, a Musical LUCIANA BRAGA | Judy – O Arco-Íris é Aqui



.ATOR COADJUVANTE (Supporting Actor)

CLAUDIO LINS | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

| Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway GEORGE SAUMA | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! LEO BAHIA | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! LUCAS CÂNDIDO | O Rei Leão

| O Rei Leão MARCEL OCTAVIO | O Rei Leão

| O Rei Leão TIAGO ABRAVANEL | Anastasia – O Musical



.ATRIZ COADJUVANTE (Supporting Actress)

BEL LIMA | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! BRUNA GUERIN | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

| Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera CAROL COSTA | Anastasia – O Musical

| Anastasia – O Musical FAFY SIQUEIRA | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

LETÍCIA SOARES | IRON: O Homem da Máscara de Ferro



.DIREÇÃO MUSICAL (Musical Direction)

CARLOS BAUZYS | Funny Girl – A Garota Genial

| Funny Girl – A Garota Genial FERNANDA MAIA | Once, o Musical

| Once, o Musical PAULO OCANHA | Luther King – O Musical

| Luther King – O Musical THIAGO GIMENES | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! THIAGO GIMENES | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway



.REVELAÇÃO (Newcommer Actor/Actress)

DAVI SÁ | Bob Esponja – O Musical

| Bob Esponja – O Musical FLÁVIO PACATO | Mundaréu de Mim

| Mundaréu de Mim GUI GIANNETTO | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway

| Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway LUCAS LIMA | Once, o Musical

| Once, o Musical LUÍS VASCONCELOS | Sidney Magal: Muito Mais que um Amante Latino

| Sidney Magal: Muito Mais que um Amante Latino MATTILLA | Los Hermanos – Musical Pré-Fabricado



.ELENCO (Cast)

A IGREJA DO DIABO – UM MUSICAL IMORAL E HILÁRIO

ALGUMA COISA PODRE!

BOB ESPONJA – O MUSICAL

BONNIE & CLYDE – O MUSICAL DA BROADWAY

ONCE, O MUSICAL



.LETRA ORIGINAL (Lyrics)

CAIQUE OLIVEIRA | Luther King – O Musical

| Luther King – O Musical ELTON TOWERSEY | IRON: O Homem da Máscara de Ferro

| IRON: O Homem da Máscara de Ferro GUILHERME GILA | A Igreja do Diabo – Um Musical imoral e Hilário

| A Igreja do Diabo – Um Musical imoral e Hilário MAU ALVES E DANILO MOURA | Glam! O Musical

| Glam! O Musical VITOR ROCHA | Mundaréu de Mim



.DRAMATURGIA ORIGINAL (Book)

FERNANDA BRANDALISE | Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem

| Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem FLAVIO MARINHO | Judy – O Arco-Íris é Aqui

| Judy – O Arco-Íris é Aqui GUILHERME GILA | A Igreja do Diabo – Um Musical imoral e Hilário

| A Igreja do Diabo – Um Musical imoral e Hilário NELSON MOTTA E PATRÍCIA ANDRADE | Elis, A Musical

| Elis, A Musical VITOR ROCHA | Mundaréu de Mim



.COREOGRAFIA (Coreography)

ALONSO BARROS | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! ALONSO BARROS | Elis, A Musical

| Elis, A Musical ALONSO BARROS | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

| Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera GABRIEL MALO | Once, o Musical

| Once, o Musical KEILA BUENO | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway



.CENOGRAFIA (Set Design)

ADAM KOCH | Uma Linda Mulher – O Musical

| Uma Linda Mulher – O Musical ANDERSON DIAS | Mundaréu de Mim

| Mundaréu de Mim CESAR COSTA E ZÉ HENRIQUE DE PAULA | Once, o Musical

| Once, o Musical DUDA ARRUK | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! NATÁLIA LANA | Bob Esponja – O Musical



.ILUMINAÇÃO (Light Design)

CAETANO VILELA | IRON: O Homem da Máscara de Ferro

| IRON: O Homem da Máscara de Ferro FRAN BARROS E TULIO PEZZONI | Once, o Musical

| Once, o Musical MANECO QUINDERÉ | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! MANECO QUINDERÉ | Bob Esponja – O Musical

| Bob Esponja – O Musical PAULO CÉSAR MEDEIROS | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway



.VISAGISMO (Hair/Makeup Design)

ANDERSON BUENO | O Mágico de Oz – O Musical

| O Mágico de Oz – O Musical DICKO LORENZO | Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera

| Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera FELICIANO SAN ROMAN | Alguma Coisa Podre!

| Alguma Coisa Podre! FELICIANO SAN ROMAN | Bob Esponja – O Musical

| Bob Esponja – O Musical MARCOS PADILHA | Bonnie & Clyde – O Musical da Broadway



.FIGURINO (Costume Design)