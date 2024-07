VINÍCIUS MUNHOZ Launches VME, a New Production Company Focused on Entertainment in Brazil

Get Access To Every Broadway Story



Vinicius Munhoz - CEO of VME.

photo by Joao Caldas Filho.

A new story is beginning, a new book is about to be written. However, its authors and characters already bring with them a lot of knowledge about the main topic – show business in Brazil. Created by Vinícius Munhoz, the recently created VME was born from the desire to elevate entertainment in Brazil, with content and projects that promote memorable experiences for customers, brands and fans.

“Our purpose is to transform people’s lives through the magic of live entertainment, creating unique experiences of emotion and connection that enrich the human experience”, comments Munhoz – CEO of VME.

Vinicius Munhoz has always been passionate about the arts. He produced his first play as a teenager and, from then on, built a meteoric career. Therefore, VME is already beginning its operations under the leadership of a professional who was responsible for directing the production and capture of projects such as Wicked (2023 – Teatro Santander), Evita Open Air (2022 – Parque Villa-Lobos), Matilda (2023 /24 – Teatro Claro SP), School of Rock (2019 – Teatro Santander), among others.

VME Team.

photo by João Caldas Filho.

Uma nova história está começando, um novo livro que está para ser escrito. Porém, seus autores e personagens já trazem consigo muito conhecimento sobre o tema principal – o show business no Brasil. Idealizada por Vinícius Munhoz, a recém-criada VME nasce da vontade de elevar o entretenimento no Brasil, com conteúdos e projetos que promovam experiências memoráveis para clientes, marcas e fãs.

“Nosso propósito é transformar a vida das pessoas por meio da magia do entretenimento ao vivo, criando experiências únicas, de emoção e conexão que enriquecem a experiência humana”, comenta Munhoz – CEO da VME.

Vinicius Munhoz sempre foi apaixonado pelas artes. Produziu sua primeira peça ainda adolescente e, a partir daí, construiu uma carreira meteórica. Por isso, a VME já inicia suas operações com a liderança de um profissional que foi responsável pela direção de produção e captação de projetos como Wicked (2023 – Teatro Santander), Evita Open Air (2022 – Parque Villa-Lobos), Matilda (2023/24 – Teatro Claro SP), Escola do Rock (2019 – Teatro Santander), entre outros.

Henry & Klaus: the greatest illusionist duo in Latin America.

photo by João Caldas Filho.

Para seu debut, a empresa anuncia três grandes parcerias. A primeira é com a maior dupla de ilusionistas da América Latina, Henry & Klaus. Com mais de 15 anos de carreira e shows esgotados por onde passam, os artistas agora contam com a representação comercial da VME e, a partir de 2025, sua realização.

A dupla, que ficou famosa devido ao quadro no Fantástico (TV Globo), promete uma experiência inesquecível, com grandes emoções, interatividade com a plateia, mágicas utilizando tecnologia e muita inovação para levar realmente o melhor do ilusionismo do mundo para o público brasileiro.

Os artistas são mestres em desafiar o impossível de forma inteligente e tecnológica, a visão moderna utilizada por eles faz com que esse misterioso universo se torne ainda mais encantador, se distanciando da imagem clássica e tradicional do mágico. Eles já se apresentaram em mais de 20 países e impactaram mais de 2,5 milhões de pessoas por meio de seu trabalho.

Rafael Gomes: with VME it already has

four theatrical productions confirmed for the coming years.

photo by João Caldas Filho.

A segunda parceria é com o diretor e roteirista Rafael Gomes, que junto da VME já tem quatro produções teatrais confirmadas para os próximos anos. Rafael possui em sua trajetória consagrados espetáculos teatrais, junto a uma consolidada produção audiovisual. Diretor de premiadas montagens como Um Bonde Chamado Desejo e Gota d'água (a seco), é também autor e diretor de quatro longas-metragens (45 dias sem você, Música Para Morrer de Amor, Meu Álbum de Amores e o ainda inédito remake brasileiro do sucesso Amizade Colorida), além de dezenas de episódios de séries, tendo trabalhado para players como Amazon Prime Video, Warner Bros Discovery, Globo, Sony Pictures International e Disney. Em 2024, comanda duas produções teatrais de grande porte: a estreia brasileira de Shakespeare Apaixonado e o musical que celebra os 80 anos de Chico Buarque.

VME announces its participation as co-producer of Musical Bar,

considered the biggest Musical Theater event in São Paulo.

photo by João Caldas Filho.

A terceira parceria é a inédita colaboração com o Musical Bar, considerado o maior evento de Teatro Musical em São Paulo. A VME anuncia sua participação como co-produtora, junto das empreendedoras Isabella Cavalari e Amanda Lemos, da Xodó Comunicação, para expandir as operações da marca a partir de sua última edição de 2024, programada para acontecer em dezembro deste ano. Em 2025, tradicionais edições acontecerão ao longo do ano, somado a shows de artistas nacionais do universo do teatro musical, no formato de concertos.

A incorporação do Musical Bar está alinhado com a missão da VME: elevar o entretenimento ao vivo no Brasil, produzindo conteúdos e projetos que promovam experiências memoráveis para clientes, marcas e fãs.

Aliás, são muitas as produções que a empresa de Munhoz já garantiu os direitos de reprodução para o Brasil e que serão divulgadas em breve. “Começamos este trabalho com a gana de nos tornarmos protagonistas do entretenimento ao vivo no Brasil. Por isso, trabalhamos para trazer um conteúdo diverso, envolvente e que proporcione experiências que encantam, inspiram e emocionam pessoas”, finaliza o empresário.

Para tornar esse objetivo possível, a VME reuniu um time de peso com profissionais do entretenimento e do corporativo, caso da produtora Deborah Penafiel (ex-Artium/ Atelier de Cultura), a executiva c-level Thais Naufal (CMO VME / ex-Brasilprev e ex-Mercado Bitcoin), a administradora Daniela Alves (Gerente Financeira VME / ex-T4F), a publicitária Marilia Di Dio (Gerente de Conteúdo VME / ex-T4F/Atelier de Cultura) e para presidir o inédito comitê de diversidade e inclusão da VME, uma das top voices de RH do Linkedin, o profissional Alexandre Kiyohara (Head de Diversidade da B3).

Aliás, a VME segue contratando profissionais das mais diversas áreas como financeiro, marketing e produção. Para mais informações e para se candidatar, acesse o Instagram e o LinkedIn da empresa.

Acompanhe a VME na internet:

www.vmentretenimento.com

www.instagram.com/vm.entretenimento

https://br.linkedin.com/company/vm-entretenimento

www.youtube.com/channel/UCvWKUNeRy3LNJQyS-bytp4A

www.tiktok.com/@vmentretenimento

https://x.com/vmeaovivo

www.facebook.com/profile.php?id=61559137107664

Sobre a VME

A VME (Vinícius Munhoz Entertainment Group) é um grupo de entretenimento recém fundado por Vinícius Munhoz, produtor referência no mercado de entretenimento ao vivo para os espectadores e para as marcas devido ao destaque da qualidade técnica e artística de suas produções de padrão internacional. Desde 2013, colaborou com importantes títulos do teatro musical internacional, como A Família Addams (2012), O Rei Leão (2013) e Jesus Cristo Superstar (2013). Nos últimos 12 anos foi produtor líder das principais produções de Teatro Musical do país, como Wicked (2023), Evita Open Air (2022), Charlie e a Fábrica de Chocolate (2020/2021), School of Rock (2019), Billy Elliot (2019), Annie (2018), A Noviça Rebelde (2018) e Homem de La Mancha (2014-2016), todas como sócio do Atelier de Cultura. No início de carreira, também colaborou na produção de A Madrinha Embriagada (2013-2014). Matilda (2023) e Broadway in Concert (2022) são espetáculos em que além de produtor foi realizador das produções, junto ao Ministério da Cultura. Em seu histórico, até 2024, foi responsável pela captação de mais de 300 milhões de reais por meio da Lei de Incentivo à Cultura e de verbas de Marketing.

