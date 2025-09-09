Broadway Grosses: Week Ending 9/7/25 - ART Begins Previews and Hits Top 5

View the latest Broadway Grosses
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 9/7/2025 in BroadwayWorld's grosses section.
Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week:
JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN closed on 9/7. ART is in previews at the Music Box and opens on 9/16. Labor Day weekend fell within the week prior (week ending 8/31/25, Week 14). Last season, Labor Day weekend fell within this week (Week 15).
HADESTOWN had seven performances with 918 seats and one performance with 850 seats this week, for a total capacity of 7,276. As this report cannot accommodate both capacities, the number of seats is displayed as 910.
Up for the week by attendance (% of capacity) was: JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN (0.1%). This increase in capacity is likely linked to show playing its final performance.
Down for the week by attendance (% of capacity) was: THE GREAT GATSBY (-25.2%), SIX: THE MUSICAL (-23.1%), HELL'S KITCHEN (-21.6%), THE OUTSIDERS (-19.1%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-17.1%), CHICAGO (-14.2%), THE BOOK OF MORMON (-13.9%), & JULIET (-10.3%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-10.3%), ALADDIN (-10.2%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-7.9%), JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (-7.8%), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-7.3%), MJ (-7.1%), MAYBE HAPPY ENDING (-6.9%), MAMMA MIA! (-5.5%), HADESTOWN (-5.3%), THE LION KING (-5%), DEATH BECOMES HER (-4.9%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-4.8%), ART (-3.2%), CABARET AT THE KIT KAT CLUB (-0.9%), JUST IN TIME (-0.7%), HAMILTON (-0.1%),
This week, 27 shows played on Broadway, with 215,095 tickets sold and a total gross of $25,137,042. The average ticket price was $116.86.
This was less than the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was down -9.45%. On the sales front, overall grosses were down -17.94% vs. last week. This week's average ticket price of $116.86 is down $-12.09 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HAMILTON: $2,150,026
WICKED: $2,005,301
MAMMA MIA!: $1,503,194
THE LION KING: $1,451,644
ART: $1,253,680
Bottom 5 by This Week Gross
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($140,622), CABARET AT THE KIT KAT CLUB ($380,052), SIX: THE MUSICAL ($408,380), CHICAGO ($447,531), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($556,732)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
ART: $585,176
JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN: $216,487
HADESTOWN: $15,928
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE: $3,047
WICKED: $104
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
THE OUTSIDERS ($-447,603), THE LION KING ($-424,056), ALADDIN ($-362,461), MAYBE HAPPY ENDING ($-332,992), MJ ($-313,133)
Top 5 by Average Ticket Price
JUST IN TIME: $214.31
HAMILTON: $200.62
OH, MARY!: $169.42
JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN: $166.62
MAYBE HAPPY ENDING: $165.87
Bottom 5 by Average Ticket Price
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($46.75), CABARET AT THE KIT KAT CLUB ($65.36), ALADDIN ($70.74), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW ($72.66), HELL'S KITCHEN ($82.97)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 102.9%
JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN: 102.5%
HAMILTON: 101.2%
WICKED: 100%
OH, MARY!: 100%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (31.7%), CHICAGO (53.3%), SIX: THE MUSICAL (54.5%), THE GREAT GATSBY (58.2%), HELL'S KITCHEN (64.5%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
ART: 4742
JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN: 7
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
THE GREAT GATSBY (-2993), HELL'S KITCHEN (-2513), SIX: THE MUSICAL (-1905), THE OUTSIDERS (-1567), ALADDIN (-1416)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..
