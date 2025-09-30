Broadway Grosses: Week Ending 9/28/25 - Grosses Are Down But Ticket Prices Are Up

View the latest Broadway Grosses
Of note this week:
WAITING FOR GODOT opened at the Hudson on 9/28. The production received mixed reviews by critics. Read the reviews for the production HERE.
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE closed on 9/28. PUNCH is in previews at the Friedman and opens on 9/29. RAGTIME began previews at the Beaumont and opens on 10/16. HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD had five performances with 1,622 seats and three performances with 1,372 seats this week, for a total capacity of 12,226. As this report cannot accommodate both capacities, the number of seats is displayed as 1,528. Rosh Hashanah fell within this week.
Up for the week by attendance (% of capacity) was: JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (10.9%), ART (0.6%), HAMILTON (0.1%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: CHICAGO (-33.7%), SIX: THE MUSICAL (-24.6%), THE GREAT GATSBY (-21.9%), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-15.7%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-12.9%), THE OUTSIDERS (-12.5%), HELL'S KITCHEN (-10.9%), MJ (-8.7%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-7.2%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-4.4%), HADESTOWN (-3.6%), MAYBE HAPPY ENDING (-3.3%), THE LION KING (-3.2%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-2.8%), ALADDIN (-2.8%), THE BOOK OF MORMON (-2.4%), PUNCH (-1.4%), & JULIET (-1%), MAMMA MIA! (-0.5%), DEATH BECOMES HER (-0.4%), JUST IN TIME (-0.3%),
This week, 28 shows played on Broadway, with 233,580 tickets sold and a total gross of $30,783,164. The average ticket price was $131.79.
This was the same as the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was down -6.30%. On the sales front, overall grosses were down -4.41% vs. last week. This week's average ticket price of $131.79 is up $2.61 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HAMILTON: $3,773,354
WICKED: $2,003,339
ART: $1,648,063
MAMMA MIA!: $1,645,712
WAITING FOR GODOT: $1,618,800
Bottom 5 by This Week Gross
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($267,034), PUNCH ($274,116), SIX: THE MUSICAL ($498,736), CHICAGO ($502,018), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($620,162)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
ART: $1,332,801
HAMILTON: $175,339
HELL'S KITCHEN: $142,601
HADESTOWN: $48,288
MAMMA MIA!: $37,058
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
THE OUTSIDERS ($-338,196), CHICAGO ($-239,941), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD ($-239,093), SIX: THE MUSICAL ($-204,024), WAITING FOR GODOT ($-201,337)
Top 5 by Average Ticket Price
HAMILTON: $350.98
JUST IN TIME: $229.49
WAITING FOR GODOT: $207.75
ART: $205.03
OH, MARY!: $185.57
Bottom 5 by Average Ticket Price
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($56.09), PUNCH ($62.12), ALADDIN ($75.16), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW ($79.12), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD ($85.13)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 103.4%
HAMILTON: 101.5%
ART: 100.6%
MAMMA MIA!: 100.6%
WICKED: 100%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (50.2%), CHICAGO (55.9%), SIX: THE MUSICAL (62.6%), THE GREAT GATSBY (69.6%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (69.8%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
ART: 5041
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE: 1040
WAITING FOR GODOT: 974
HAMILTON: 15
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
CHICAGO (-2912), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-2624), THE GREAT GATSBY (-2602), SIX: THE MUSICAL (-2030), HELL'S KITCHEN (-1264)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..
