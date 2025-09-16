Broadway Grosses: Week Ending 9/14/25

Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 9/14/2025 in BroadwayWorld's grosses section.
Up for the week by attendance (% of capacity) was: CHICAGO (32.1%), THE GREAT GATSBY (26.9%), SIX: THE MUSICAL (26.7%), CABARET AT THE KIT KAT CLUB (22.9%), HELL'S KITCHEN (21.8%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (15.4%), ALADDIN (13.4%), THE OUTSIDERS (13.1%), THE BOOK OF MORMON (11.9%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (10.7%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (10.4%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (7%), Jeff Ross: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (6.2%), THE LION KING (6.1%), MJ (5.9%), DEATH BECOMES HER (5.6%), MAMMA MIA! (5.4%), & JULIET (4.8%), MAYBE HAPPY ENDING (3.2%), ART (3%), JUST IN TIME (0.6%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: HADESTOWN (-2.7%),
This week, 27 shows played on Broadway, with 229,557 tickets sold and a total gross of $26,348,635. The average ticket price was $114.78.
This was the same as the number of shows as last week.
Compared to last week, attendance was
up 6.72%.
On the sales front, overall grosses were
up 4.82%
vs. last week.
This week's average ticket price of $114.78 is
down $-2.08
compared to last week.
Bottom 5 by This Week Gross
Jeff Ross
Top 5 by This Week Gross
WICKED: $2,003,312
THE LION KING: $1,692,809
MAMMA MIA!: $1,576,268
DEATH BECOMES HER: $1,362,050
ART: $1,354,401
: TAKE A BANANA FOR THE RIDE
($209,247),
SIX: THE MUSICAL
($628,577),
CABARET AT THE KIT KAT CLUB
($629,563),
HADESTOWN
($648,394),
CHICAGO
($673,919)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
ALADDIN:
$312,250
HELL'S KITCHEN:
$283,722
THE GREAT GATSBY:
$271,709
THE OUTSIDERS:
$249,818
CABARET AT THE KIT KAT CLUB:
$249,512
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
HADESTOWN ($-88,738),
OH, MARY! ($-63,567),
MAYBE HAPPY ENDING ($-18,640),
WICKED ($-1,988),
Jeff Ross
: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($68,625)
Top 5 by Average Ticket Price
JUST IN TIME: $225.35
ART: $169.83
OH, MARY!: $160.54
MAYBE HAPPY ENDING: $158.18
BUENA VISTA SOCIAL CLUB: $137.04
Bottom 5 by Average Ticket Price
Jeff Ross
: TAKE A BANANA FOR THE RIDE
($58.27),
CABARET AT THE KIT KAT CLUB
($81.04),
ALADDIN
($84.74),
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW
($87.98),
THE GREAT GATSBY
($88.60)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME:
103.5%
MAMMA MIA!:
100.8%
WICKED:
100%
OH, MARY!:
100%
ART:
99.8%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
Jeff Ross
: TAKE A BANANA FOR THE RIDE
(37.9%),
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW
(71.6%),
SIX: THE MUSICAL
(81.2%),
THE GREAT GATSBY
(85.1%),
CHICAGO
(85.4%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
THE GREAT GATSBY:
3185
CHICAGO:
2771
HELL'S KITCHEN:
2533
SIX: THE MUSICAL:
2207
CABARET AT THE KIT KAT CLUB:
1954
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
HADESTOWN
(-141),
