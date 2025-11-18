Broadway Grosses: Week Ending 11/16/25 - Tom Felton Joins HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD

View the latest Broadway Grosses
Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week: NOTES: ROB LAKE MAGIC WITH SPECIAL GUESTS THE MUPPETS officially opened at the Broadhurst on 11/14 and closed on 11/16.
OEDIPUS opened at Studio 54 on 11/13. TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) is in previews at the Longacre and opens on 11/20.
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD had a planned seven-performance week. Tom Felton joined the cast this week. See photos HERE!
CHESS opened at the Imperial on 11/16. Read the reviews for the production HERE!
Up for the week by attendance (% of capacity) was: HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (6.8%), THE GREAT GATSBY (5%), CHESS (3.1%), LIBERATION (2.2%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (1.9%), JUST IN TIME (0.1%), OEDIPUS (0.1%), WAITING FOR GODOT (0.1%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: Rob Lake MAGIC WITH SPECIAL GUESTS The Muppets (-13.3%), SIX: THE MUSICAL (-12.2%), HELL'S KITCHEN (-9.4%), & JULIET (-6.8%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-6.4%), LITTLE BEAR RIDGE ROAD (-6.3%), THE BOOK OF MORMON (-5.5%), DEATH BECOMES HER (-4.7%), MAYBE HAPPY ENDING (-4.5%), THE QUEEN OF VERSAILLES (-4.2%), BEETLEJUICE (-4%), HADESTOWN (-4%), CHICAGO (-3.4%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-3.2%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-3%), ART (-2.9%), ALADDIN (-2.9%), THE OUTSIDERS (-1.6%), THE LION KING (-1.4%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-1.3%), MJ (-0.8%), MAMMA MIA! (-0.8%),
This week, 34 shows played on Broadway, with 297,542 tickets sold and a total gross of $40,196,255. The average ticket price was $135.09.
This was the same as the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was down -2.61%. On the sales front, overall grosses were down -1.22% vs. last week. This week's average ticket price of $135.09 is up $1.89 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HAMILTON: $3,852,326
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,594,468
WICKED: $2,389,650
CHESS: $1,779,560
THE LION KING: $1,760,710
Bottom 5 by This Week Gross
Rob Lake MAGIC WITH SPECIAL GUESTS The Muppets ($285,713), LIBERATION ($378,781), LITTLE BEAR RIDGE ROAD ($489,970), CHICAGO ($502,050), SIX: THE MUSICAL ($579,814)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,311,504
THE GREAT GATSBY: $224,261
WICKED: $98,292
OEDIPUS: $97,898
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $45,342
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
CHESS ($-232,090), THE LION KING ($-181,356), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL ($-162,317), ALADDIN ($-159,205), HELL'S KITCHEN ($-142,333)
Top 5 by Average Ticket Price
HAMILTON: $358.29
JUST IN TIME: $249.79
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $228.51
WAITING FOR GODOT: $198.85
ART: $198.54
Bottom 5 by Average Ticket Price
Rob Lake MAGIC WITH SPECIAL GUESTS The Muppets ($39.21), ALADDIN ($77.57), LIBERATION ($78.85), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($81.58), HELL'S KITCHEN ($83.48)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 103.4%
HAMILTON: 101.5%
OEDIPUS: 100.1%
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 100%
OH, MARY!: 100%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
LIBERATION (56.6%), CHICAGO (59.7%), Rob Lake MAGIC WITH SPECIAL GUESTS The Muppets (68.3%), SIX: THE MUSICAL (71%), HELL'S KITCHEN (74%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
OEDIPUS: 2037
THE GREAT GATSBY: 596
CHESS: 355
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 250
LIBERATION: 189
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
THE QUEEN OF VERSAILLES (-2291), HELL'S KITCHEN (-1091), SIX: THE MUSICAL (-1003), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-736), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-662)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..
