Die lÃ¤cherliche Finsternis Has its Final Performance at Theater St. Gallen Tonight

Ein somalischer Fischer hat nach seiner Hochschulausbildung zum diplomierten Piraten ein Frachtschiff überfallen. Nun steht er als Angeklagter vor dem Landgericht Hamburg und hält ein feuriges Verteidigungsplädoyer - der Einfachheit und Verständlichkeit halber auf Deutsch. Gleichzeitig begeben sich zwei Mitglieder der Bundeswehr auf eine beschwerliche Schifffahrt. Es gilt, den wahnsinnig gewordenen Oberstleutnant Deutinger ausfindig zu machen, damit er liquidiert werden kann.

Dabei erfahren wir, dass der Hindukusch kein Gebirge ist, sondern ein dunkler, langsam fliessender Strom, mitten im wilden afghanischen Dschungel. Man soll schliesslich nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht! Auf ihrer Reise begegnen die beiden den skurrilsten Figuren und den Überresten der Kolonisation genauso wie neokolonialer Ausbeutung und werden immer intensiver mit eigenen Ängsten und Abgründen konfrontiert.

Angelehnt an Das Herz der Finsternis von Joseph Conrad und den Film Apocalypse Now von Francis Ford Coppola erzählt Wolfram Lotz in seinem Hörspieltext vom Versagen beim Versuch, das Fremde zu verstehen. Schauspieldirektor Jonas Knecht inszeniert diesen ironisch-beissenden, ebenso komischen wie melancholischen Aufbruch ins Unbekannte und ins eigene Innere als szenisches Konzert mit drei Live-Musikern.

The final performance is set for 21 April 2022.

https://www.theatersg.ch/de/programm/die-lacherliche-finsternis/2405