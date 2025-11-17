¡Última oportunidad! Las audiciones de SIX EL MUSICAL Se cierran este miércoles

Get Access To Every Broadway Story



La producción de SIX EL MUSICAL, el fenómeno internacional que ha conquistado Broadway, el West End y medio mundo, anuncia que sus audiciones se cierran este miércoles 19 de noviembre, ofreciendo a las intérpretes femeninas de toda España la oportunidad de formar parte de la primera versión en castellano del espectáculo.

Tras su exitoso paso por Barcelona el pasado abril, donde agotó entradas durante tres semanas en el Teatre Coliseum con la producción original en inglés, SIX desembarcará en el Teatro Gran Vía de Madrid en septiembre de 2026. La producción será una réplica fiel de la original, que ha ganado más de 35 premios internacionales, incluidos dos Tony Awards, y que ha revolucionado el teatro musical con su combinación de historia, humor y cultura pop.

La convocatoria está abierta a intérpretes con talento vocal, carisma y presencia escénica, que den vida a las seis icónicas reinas Tudor: Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Las aspirantes podrán encontrar toda la información detallada en este enlace.

“SIX es un musical que da voz a jóvenes talentos y conecta con un público nuevo, diverso y entusiasta”, afirma Julia Gómez Cora, productora de la versión española y conocida como la “reina de los musicales” en España. “Queremos que las intérpretes más talentosas tengan la oportunidad de unirse a este proyecto histórico en Madrid”.

El fenómeno global de SIX ha traspasado fronteras: tras arrasar en Japón con temporadas agotadas en Tokio, Osaka y Nagoya, las “reinas japonesas” debutaron recientemente en el West End en japonés, incluyendo talleres culturales y artísticos que muestran la dimensión internacional e inclusiva de la obra. Con las audiciones a punto de cerrar, esta es la oportunidad para que nuevas intérpretes se unan al musical que sigue rompiendo barreras y conquistando escenarios en todo el mundo.

