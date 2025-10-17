Ya está disponible el Tráiler Oficial de RAFFAELLA, EL MUSICAL en el Capitol

Get Access To Every Broadway Story



RAFFAELLA, EL MUSICAL ya ha llegado a Madrid y ahora está disponible también el Tráiler Oficial, que repasa los grandes momentos de la producción. El gran homenaje a la inolvidable Raffaella Carrà, se estrenó el pasado 3 de octubre en el Teatro Capitol Gran Vía en una noche llena de emoción y mucha música.

La historia es un espectáculo único que invita al público a recorrer, con un "trepidante ritmo e irresistible encanto", los momentos más significativos de la vida y carrera de la artista italiana y estrella del pop.

Con "vibrantes coreografías, deslumbrantes vestuarios y la fuerza de sus canciones más queridas e inolvidables", el show repasa desde los inicios de Raffaella hasta su éxito internacional, incluyendo los desafíos que enfrentó y sus amores más especiales y secretos.

Las entradas ya están disponibles desde 25 euros a través de la página oficial de Raffaella El Musical, y las funciones se podrán disfrutar en cartelera hasta el domingo 28 de diciembre. Las representaciones son los viernes a las 21.30 horas, los sábados a las 20.30 horas y los domingos a las 19.30 horas. ¡No te lo pierdas!