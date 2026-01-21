WICKED celebra sus primeras 100 funciones en el Teatro Alcalá

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo miércoles 28 de enero, la producción española de WICKED celebrará sus primeras cien funciones en el Teatro Alcalá de Madrid. Llegar a esta cifra redonda supone una señal positiva para el montaje, confirmando que la propuesta ha sabido conectar con el espectador y encontrar su espacio propio dentro de la amplia oferta cultural de la capital. La constancia en la asistencia de público durante estas semanas permite que el espectáculo se asiente con solidez, demostrando el interés vigente por redescubrir el universo de Oz desde una nueva perspectiva.

El éxito de estas primeras cien representaciones descansa en gran medida sobre el talento que habita el escenario. Bajo la dirección y adaptación de David Serrano, las actrices Cristina Picos y Cristina Llorente han logrado dotar de una humanidad vibrante a Elphaba y Glinda, respectivamente. La química entre ambas y su capacidad para transmitir la evolución de una amistad improbable mantienen la magia del espectáculo tan viva como el día del estreno. Es esta entrega artística la que permite que la partitura de Stephen Schwartz y la narrativa de Oz sigan conmoviendo a los espectadores, convirtiendo cada función en una experiencia única.

Esta producción de ATG Entertainment se suma a un legado global imponente, respaldado por más de sesenta millones de espectadores y una trayectoria ininterrumpida de veintiún años en Broadway y dieciocho en Londres. Al integrar Madrid en este circuito de excelencia, WICKED no solo ofrece entretenimiento, sino una reflexión profunda sobre la identidad, la lucha contra los prejuicios y la naturaleza de la bondad. Canciones icónicas como "Defying Gravity" resuenan ahora en español con la misma fuerza que le ha valido a la obra más de cien premios internacionales, incluidos el Tony y el Grammy.

Cien representaciones después, la obra sigue demostrando que es posible combinar la gran escala de una superproducción con la intimidad de una historia sobre la amistad y el crecimiento personal. Con este aniversario, Madrid reafirma su estatus como una de las grandes capitales teatrales, demostrando que el género musical vive un momento de esplendor y que la magia de Oz, lejos de agotarse, promete seguir emocionando al público noche tras noche.

