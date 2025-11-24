WICKED PARTE II consigue el número 1 en su fin de semana de estreno

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

WICKED PARTE II se ha hecho con el número 1 de la taquilla española en su fin de semana de estreno con una recaudación de 1.815.246 euros, que ascienden a 1.990.190 euros si se incluyen los previews del jueves, un 19% más que lo obtenido por la primera película en el mismo periodo. La producción dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande ha congregado a 230.633 espectadores, cifra que asciende a 247.088 sumando los pases anticipados.

Estrenada en 343 cines y 745 salas en España, WICKED PARTE II ha logrado una recaudación media de 5.292 euros por cine y 2.437 euros por sala, obteniendo una cuota de mercado del 36%. El interés por este esperado desenlace confirma la fortaleza del fenómeno y su impacto como una de las adaptaciones musicales más influyentes del momento.

En el ámbito internacional, WICKED PARTE II ha recaudado más de 226 millones de dólares durante su estreno mundial, alcanzando el número 1 en todos los territorios donde se ha lanzado. En Estados Unidos, con 150 millones de dólares, se convierte en el mayor estreno de la historia para una adaptación de un musical de Broadway, superando los 112,5 millones logrados por la primera película, además de situarse como el segundo mejor estreno del año y el tercero de todos los tiempos para un musical.

La película continúa proyectándose en salas españolas en versión doblada, subtitulada y en español con canciones en inglés. Con un reparto de primer nivel, un equipo creativo galardonado y un final marcado por la épica y la emoción, WICKED PARTE II consolida su lugar como un fenómeno global que sigue cautivando al público de todo el mundo.

