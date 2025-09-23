VIDEO: Cinco razones para no perderse CENICIENTA en el Teatro Coliseum

Enter Your Email to Unlock This Article



El próximo 3 de octubre, el Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña levantará el telón para dar la bienvenida a CENICIENTA, el clásico de Rodgers & Hammerstein en su versión revisada. Stage Entertainment España presenta esta producción por primera vez en Europa, en un montaje que combina la esencia del cuento con una mirada contemporánea.

En este vídeo exclusivo de BroadwayWorld Spain, sus protagonistas Paule Mallagarai (Ella) y Briel González (Topher) comparten cinco motivos por los que nadie debería perderse este estreno. Desde la espectacular música hasta la visión renovada de los personajes, pasando por la puesta en escena y la energía de la compañía, el adelanto deja claro que la producción será un acontecimiento teatral.

Con un elenco que incluye también a Mayca Teba (Marie) y Mariola Peña (Madame), la dirección y coreografía de Anthony Van Laast y la dirección musical de Xavier Torras, CENICIENTA promete ser una de las grandes citas de la temporada 2025–2026 en Madrid. No te pierdas el vídeo completo con las claves de este estreno.