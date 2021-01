UN DÍA COMO HOY: SPIDERMAN: TURN OFF THE DARK cerraba en Broadway

Un día como hoy en 2014, SPIDERMAN: TURN OFF THE DARK, bajaba el telón por última vez en el Foxwoods Theatre. Dirigido por Julie Taymor y coreografiado por Daniel Ezralow, el elenco estaba compuesto por Reeve Carney como Peter Parker/Spiderman, Jennifer Damiano como Mary Jane Watson, Patrick Page en el papel de El Duende Verde, Ken Marks como el Tío Ben e Isabel Keating como la Tía May.

La música estuvo a cargo de Bono y la banda The Edge quienes tuvieron distintos encontronazos con Taymor, también encargada del libreto, debido a diferencias artísticas y de perspectivas sobre la obra.

El musical, basado en los cómics de Marvel escritos por Stan Lee, se estrenó en 2011, un año más tarde de lo que estaba previsto, y contaba con 75 millones de dólares de presupuesto, batiendo así el récord histórico de Broadway, además de haber contado con más previas que ninguna otra producción ascendiendo al número de 182.

La producción se vio obligada a cerrar prematuramente por varios motivos, siendo la baja venta de entradas uno y la alta tasa de lesiones, muchas de ellas en escena, debido a la complejidad y exigencias físicas, acompañadas de los gastos del seguro médico, otro de ellos.

La bajada de telón implicó pérdidas que se acercaban a los 60 millones de dólares para los inversores y se hicieron varios anuncios de producciones en Las Vegas, Londres y otras ciudades europeas, que nunca llegaron a escenificarse. El musical fue uno de los más esperados y anticipados por el público y la crítica debido a su espectacular presupuesto y diseño del escenario, que les valió un premio Outer Critics Circle en 2012, sin embargo la recepción fue bastante mediocre, obteniendo reseñas negativas por parte de la gran mayoría de los medios. Sin embargo, durante sus primeras semanas en cartel, obtuvo el mayor crecimiento de venta de entradas de Broadway hasta la fecha, superando el millón y medio de recaudación y convirtiéndose así en un elemento más de la cultura pop.

SPIDERMAN: TURN OFF THE DARK narra la historia de Peter Parker, un joven a quien pica una araña radioactiva y en consecuencia comienza a tener súper poderes. No será hasta que un ladrón mate a su tío Ben, hasta que decida combatir el mal bajo el nombre de Spiderman, cuya verdadera identidad esconde de su tía May y Mary Jane, la chica de la que está enamorado.