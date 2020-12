UN DÍA COMO HOY: ONCE ON THIS ISLAND se reestrenaba en Broadway

Un 3 de diciembre de 2017 el Circle in the Square Theatre se convertía en la isla en la que la joven campesina Ti Moune, guiada por los dioses, romperá todas las normas y lo arriesgará todo por amor.

En esta nueva producción del musical basado en la novela de Rosa Guy MY LOVE, MY LOVE, Hailey Kilgore interpretaba a la campesina Ti Moune que, tras salvarle la vida después de un accidente de coche, se enamora perdidamente de Daniel, interpretado por Isaac Powell, quién, como se descubre más tarde, está prometido con Andrea Devereaux (Anna Uzele). Ti Moune, por su parte, nunca está sola, ya que los cuatro dioses, Asaka (Alex Newell), Erzulie (Lea Salonga), Agwe (Quentin Earl Darrington) y Papa Ge (Merle Dandrige), la vigilan constantemente.

Esta reposición llegaba a Broadway 27 años después de su estreno en el Booth Theatre en octubre de 1990 y fue nominada a ocho premios Tony, de los cuales se llevó el premio a la Mejor Reposición de un Musical en 2018. Por otra parte, este revival incluía dos canciones que se incluyeron en la producción de 1994 en Londres: "Discovering Daniel" y "Waiting for Life (Reprise)".

Tras 457 funciones, ONCE ON THIS ISLAND bajaba el telón, solo para hacer las maletas y embarcarse en un tour nacional que terminó abruptamente en marzo de 2020 debido a la situación sanitaria.

ONCE ON THIS ISLAND escenifica la historia de Ti Moune, una niña a la que los dioses salvan de morir ahogada y guían sus pasos a lo largo de su vida. La isla de Ti Moune está dividida en dos clases: los campesinos autóctonos y los colonizadores que viven en resorts. Estos dos mundos nunca se habían unido hasta que Ti Moune le salva la vida a Daniel, un rico de la isla, quién había tenido un accidente de coche. Ambos jóvenes se enamoran, pero él se encuentra comprometido con Andrea, quién hará todo lo posible porque Ti Moune no encaje en su mundo.

