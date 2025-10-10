 tracker
TV: Ricky Merino lanza su nuevo single 'Problemático'

El cantante y actor mallorquín muestra su faceta más eléctrica y seductora con un tema pop ya disponible en todas las plataformas.

Ricky Merino arranca una nueva etapa tras el éxito de su segundo álbum DOPAMINA con el lanzamiento de Problemático. Este nuevo single, ya disponible en todas las plataformas digitales, refleja una faceta más sexy, juguetona y eléctrica del mallorquín, consolidando su presencia como intérprete independiente capaz de marcar tendencia en el pop contemporáneo.

Con un sonido caracterizado por bases bailables, sintetizadores envolventes y una interpretación vocal cargada de descaro y energía, Problemático apuesta por un pop electrónico de influencia escandinava. La producción ha corrido a cargo de Uri Plana y Roger Argemí, mientras que la composición es fruto del trabajo conjunto de Ricky Merino, Víctor Arbelo y los propios productores, logrando un resultado fresco, vibrante y con potencial de conectar con hits internacionales.

Nacido en Palma de Mallorca, Ricky Merino comenzó su formación actoral a los 11 años en el Teatro Ses Voltes y se especializó en teatro musical entre Mallorca y Madrid. Tras participar en Operación Triunfo en 2017 y su posterior gira nacional, ha protagonizado musicales como GHOST, EL MUSICAL, UNA RUBIA MUY LEGAL, y actualmente ATRAPADAS EN LA OFI, además de participar en producciones como Rent y Grease en Baleares. Con dos discos de estudio en el mercado y proyectos televisivos como Desconeguts (IB3), ¡A Cantar! (Netflix) y Mariliendre (Atresmedia), Merino refuerza con Problemático su posición como uno de los talentos más prometedores y completos del pop español.


