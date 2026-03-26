TV: El director de RENT y DEAR EVAN HANSEN, Michael Greif, visita el Institute of the Arts Barcelona

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El cinco veces nominado al Tony, Michael Greif —RENT, NEXT TO NORMAL, DEAR EVAN HANSEN—, una de las figuras más influyentes del teatro musical contemporáneo, visitó recientemente el Institute of the Arts Barcelona (IAB) en Sitges para compartir una jornada de reflexión y una clase magistral con sus estudiantes. Durante el encuentro, Greif repasó los hitos de su carrera, habló sobre sus éxitos actuales en Broadway y ofreció una visión honesta sobre la resistencia necesaria para triunfar en la escena artística actual.

Sobre encontrar su camino

La trayectoria de Greif no comenzó en los grandes teatros de Nueva York. Sus inicios se remontan a la Universidad de California en San Diego (UCSD), donde fue testigo de la apertura del La Jolla Playhouse y trabajó durante cinco años bajo la tutela del prestigioso director Des McAnuff.

Sin embargo, tras graduarse en 1985, el éxito no fue inmediato. Siguiendo el consejo del dramaturgo Michael Weller —"Nadie te va a contratar para nada; tienes que crear tu propia carta de presentación"—, Greif utilizó los ahorros de sus trabajos previos para autoproducir un revival de la obra MACHINAL.

Aquella decisión marcó un punto de inflexión en su carrera. La producción llamó la atención de figuras clave del teatro como Joe Papp y, finalmente, del compositor Jonathan Larson, quien decidió confiarle la dirección de RENT tras ver su trabajo en MACHINAL.

De RENT a THE NOTEBOOK

Greif recordó que nunca imaginó que RENT viviría más allá de los tres meses previstos inicialmente en el Off-Broadway. Según el director, el éxito se debió a que el equipo consiguió contar una historia cercana sobre personas reales. Desde entonces, su carrera ha buscado historias que iluminen al público, destacando trabajos como NEXT TO NORMAL, que explora las complejidades de la salud mental familiar, o DEAR EVAN HANSEN, un proyecto cuyo desarrollo fue tan exhaustivo que ninguna escena del primer borrador sobrevivió al proceso final.

En cuanto a su trabajo más reciente en THE NOTEBOOK, Greif explicó que lo que le atrajo fue su enfoque en la memoria y la vejez, alejándose del tono exacto de la novela y la película. El director confesó que en esta etapa de su vida se siente más atraído por historias sobre padres, hijos y el peso del pasado que por los romances juveniles, afirmando con cariño su conexión con los personajes ancianos de la obra. Su catálogo incluye también títulos destacados como GREY GARDENS, IF/THEN, WAR PAINT, DAYS OF WINE AND ROSES y el musical de Alicia Keys, HELL'S KITCHEN.

Una profesión de resistencia

Ante las preguntas de los estudiantes del Grado en Teatro Musical sobre los momentos más difíciles de la profesión, Greif recordó el periodo posterior a 1985, cuando pasó varios años sin recibir ofertas de trabajo tras un primer éxito. Su consejo para los jóvenes artistas fue claro y directo: cuando uno sienta que ya no puede más, debe darse una o dos oportunidades extra antes de rendirse. Fue precisamente esa persistencia la que permitió que su carrera despegara definitivamente.

El consejo final: saber que hay ahí fuera

Greif también destacó que, aunque los jóvenes artistas de hoy cuentan con una preparación técnica superior a la de generaciones anteriores, la esencia del teatro sigue siendo la misma: una entrega emocional total. El director afirmó que el negocio es duro en muchos niveles, pero que artísticamente, si alguien no está dispuesto a exponerse emocionalmente y a correr riesgos, debería dedicarse a otra cosa. Para él, ser vulnerable frente al público sigue siendo la única clave para contar historias que realmente importen.

El Institute of the Arts Barcelona (IAB) es una institución de educación superior y formación en artes escénicas de primer nivel, situada en la localidad costera de Sitges, cerca de Barcelona

Inaugurado en 2013, el IAB ofrece programas de grado (BA Hons) en disciplinas como actuación, danza contemporánea y comercial, y teatro musical. Los programas están validados por la Universidad John Moores de Liverpool (LJMU). Además IAB ofrece programas de pre-grado en estas disciplinas.

Su metodología se centra en el "aprender haciendo" y en un enfoque basado en la individualidad, con el objetivo de que cada artista encuentre su propia voz a través de una formación práctica rigurosa.

Además, se distingue por ser una comunidad activa y multicultural que acoge a estudiantes de más de 50 nacionalidades diferentes en sus instalaciones, que incluyen teatros, estudios con luz natural y bibliotecas especializadas.

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