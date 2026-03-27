Madrid acoge la premiere de BOULEVARD, una apuesta cinematográfica marcada por la cultura rock

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La Gran Vía madrileña volvió a ser ayer el epicentro del fenómeno fan. Los Cines Callao abrieron sus puertas para la premiere de BOULEVARD, la película que traslada al cine la historia que nació en la plataforma Wattpad y que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. Pero más allá del romance y el drama, el evento dejó claro que esta cinta tiene un alma profundamente musical.

El guion corre a cargo de Javier Ruescas, una de las voces influyentes de la literatura juvenil en nuestro país, quien ha sabido captar la esencia emocional del libro original. No obstante, para los amantes de las artes escénicas y la música, el gran atractivo de esta adaptación es el peso narrativo de su banda sonora.

BOULEVARD no se limita a utilizar las canciones como acompañamiento ambiental, sino que las integra como un eje vertebrador de la trama. La banda sonora rinde un tributo explícito al rock de las décadas de los 80 y 90, con una influencia notable de formaciones icónicas como Pink Floyd, cuyo sonido define gran parte del carácter del protagonista. Asimismo, la artista Mafalda Cardenal aporta la nota contemporánea al proyecto como intérprete del tema principal de la película, "Suenan como tú".

El evento previo a la proyección contó con un photocall en el que participaron los actores y equipo creativo del filme. A la cita también acudieron diversas personalidades del panorama cultural y artístico actual para apoyar el lanzamiento, entre las que destacaron figuras vinculadas al mundo de la interpretación y la música como Asier Etxeandia, Fizpireta o Ángela Henche.

BOULEVARD se prepara ahora para su encuentro con el público general, con un estreno programado para el 10 de abril.

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