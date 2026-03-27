ESPECIAL: El Teatro Capitol conmemora el Día Mundial del Teatro con una promoción en su cartelera

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Con motivo de la celebración internacional del Día Mundial del Teatro, el emblemático Teatro Capitol de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para acercar las artes escénicas al público general mediante un 20% de descuento en la adquisición de localidades. Esta campaña se aplica a una variada selección de producciones que ocuparán el escenario de la Gran Vía durante los próximos meses, abarcando disciplinas que van desde la música sinfónica y el jazz hasta la danza urbana de vanguardia y el teatro musical.

Dentro de la programación musical destaca especialmente la HANS ZIMMER EXPERIENCE, programada para el próximo 18 de junio. Bajo la dirección del maestro Pepe Herrero y con la interpretación de la Orquesta Sinfónica Décimo Arte, este espectáculo propone un recorrido técnico por las bandas sonoras más influyentes del cine contemporáneo, recreando en directo las composiciones de títulos como GLADIATOR o INTERESTELLAR. En una línea similar de homenaje a grandes figuras de la música, el 25 de junio tendrá lugar SERRAT... ES EMOCIÓN, un montaje que profundiza en el legado poético y musical de Joan Manuel Serrat a través de una cuidada puesta en escena que busca preservar la esencia de sus canciones más icónicas.

La danza y la innovación tecnológica también tienen un espacio relevante en esta oferta cultural. El 4 de junio, la compañía BRODAS BROS presentará AROUND THE WORLD, una producción que integra el hip hop y el breakdance con sistemas de iluminación LED y efectos láser, creando una narrativa visual de carácter futurista. Por otro lado, la superproducción EPICAL: ALLÁ DONDE NACEN LOS SUEÑOS llegará al escenario el 1 de octubre para fusionar el rock, la ópera y la música electrónica en un formato de gran escala que cuenta con la participación de una orquesta completa y un coro, consolidándose como una de las propuestas más ambiciosas de la temporada.

La cartelera se completa con propuestas de carácter internacional y nostálgico. La artista CARMEN SOUZA presentará el 17 de septiembre su proyecto PORT'INGLÊS, donde combina la tradición musical de Cabo Verde con estructuras de jazz contemporáneo, ofreciendo una muestra de la denominada "world music" en un entorno acústico privilegiado. Asimismo, el espectáculo LA NOCHE DE LOS 80 invita al espectador a un recorrido por los hitos musicales de dicha década, recuperando los temas que definieron a una generación. El descuento del 20% vinculado a esta celebración ya se encuentra disponible a través del portal web oficial del teatro.

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