TV: CABARET celebra 200 funciones en el UMusic Hotel Teatro Albéniz

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El Kit Kat Klub está de celebración. El revival inmersivo de CABARET en Madrid ha alcanzado una cifra redonda y dorada: 200 funciones haciendo vibrar al público en el UMusic Hotel Teatro Albéniz. Desde su estreno, esta propuesta disruptiva ha transportado a miles de espectadores al Berlín de los años 30, convirtiéndose en una cita imprescindible de la Gran Vía.

Desde su estreno, esta producción —de la mano de LETSGO— ha cautivado a crítica y espectadores por su atmósfera inmersiva, su potente puesta en escena y un elenco entregado que recrea la decadencia y el glamour del Berlín de los años 30. Canciones inmortales como "Willkommen", "Money, Money" y la propia "Cabaret" siguen resonando con fuerza, recordándonos por qué esta obra es un pilar fundamental del teatro musical.

El elenco y el equipo técnico se reunieron sobre el escenario vacío, esta vez no para actuar, sino para celebrar el éxito conjunto. Entre abrazos y la ya tradicional tarta temática espectacular diseñada para la ocasión, posaron con los globos dorados que marcan estas doscientas noches de éxito.

No te pierdas el video de la celebración que hemos preparado:

Esta versión de CABARET, producida por LETSGO, destaca por su carácter inmersivo. Al entrar al teatro, el espectador deja de ser un simple observador para convertirse en un cliente más del club. La atmósfera decadente y fascinante comienza desde el pre-show, con música en directo e intervenciones que borran la cuarta pared, integrando al público en una narrativa donde el romance y la tragedia caminan de la mano bajo la atenta mirada del Maestro de Ceremonias.

Basado en la obra de Christopher Isherwood, con música de John Kander y letras de Fred Ebb, el musical encara ahora su recta final. Tras el éxito de público y crítica, la producción ha confirmado que el próximo 10 de mayo será la fecha de cierre improrrogable en Madrid.

Si aún no has cruzado las puertas del club más famoso del mundo, o si quieres revivir la magia una vez más antes de su despedida, las entradas están disponibles en los canales habituales.

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