TV: LOS PILARES DE LA TIERRA anuncia su despedida con promoción de San Valentín

El musical LOS PILARES DE LA TIERRA, basado en la célebre novela de Ken Follett, encara sus últimas semanas en la cartelera madrileña. El espectáculo concluirá su recorrido el próximo 12 de abril en el Teatro EDP Gran Vía en una despedida improrrogable, poniendo fin a dos temporadas de éxito en la capital.

Con motivo de estas fechas, en BroadwayWorld Spain hemos querido vivir de cerca la magia de esta producción y hemos colaborado con el elenco para crear una pieza audiovisual exclusiva. En este vídeo, los propios intérpretes, Noemi Mazoy y Julio Morales, comparten con nosotros, de tú a tú, cinco razones por las que esta historia épica es el regalo perfecto para San Valentín.

Hemos podido capturar la complicidad de los actores fuera de sus personajes para transmitir que regalar teatro es, ante todo, regalar una experiencia compartida de amor y resistencia. La producción se ha consolidado como una de las más ambiciosas de la cartelera española tras una inversión de 4,5 millones de euros. El montaje destaca por un despliegue visual que busca conmover al espectador, encabezado por un impresionante rosetón artesanal de seis metros de diámetro compuesto por más de 2.200 piezas de cristal. Esta cuidada puesta en escena, que cuenta con un elenco de 27 intérpretes y un equipo de 75 profesionales, transforma el patio de butacas en la Inglaterra medieval a través de música y proyecciones envolventes.

Bajo la premisa de que regalar teatro es regalar "tiempo, emoción y recuerdos", el musical mantiene activa una promoción especial de San Valentín disponible hasta el 15 de febrero. La oferta es aplicable a todas las funciones a la venta hasta el gran final del 12 de abril, ofreciendo una última oportunidad para dejarse cautivar por la magia de la construcción más grande jamás contada en la Gran Vía.

