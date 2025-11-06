 tracker
TV: Hablamos con el equipo de EL HILO INVISIBLE sobre el estreno y la creación de este musical

La obra ya se estrenó el pasado 1 de noviembre en el Teatro Alcázar

By: Nov. 06, 2025
TV: Hablamos con el equipo de EL HILO INVISIBLE sobre el estreno y la creación de este musical Image
EL HILO INVISIBLE, EL MUSICAL se estrenó el pasado 1 de noviembre en el Teatro Alcázar con una propuesta tan especial como espectacular. La obra, basada en el exitoso libro infantil de Míriam Tirado, llega a Madrid tras conquistar 26.000 espectadores durante tres semanas en Barcelona. Ahora, la capital quiere ser testigo de una historia preciosa que invita a descubrir los vínculos y lazos invisibles entre las personas que queremos.

Por su lado, el elenco que da vida a los personajes está formado por Beth, Nerea Rodríguez, Udara Zubillaga, Alfonso Marsán, Luis Paéz, María Virumbrales (alternante), Paula Mori (cover), Amanda Oropesa (cover) y Quim González (cover). Ellos se encargan de crear un "puente emocional" entre generaciones y de trasladar al público a una puesta en escena cuidada y una partitura contemporánea, pero que no dejará de emocionar. 

Asimismo, esta producción de Focus y Viu el Teatre cuenta con texto de Alícia Serrat, letras y música de Victor Arbelo, Alícia Serrat y Daniel Anglés, coreografías de Oscar Reyes, escenografía y vestuario de Joana Martí e iluminación de Paula Costas.

Por otro lado, este musical se puede escuchar también en versión banda sonora en Spotify y otras plataformas digitales para que el público pueda volver a vivir estas canciones y sus historias llenas de magia y ternura. Con funciones cada fin de semana a las 13 horas y con entradas desde 15 euros esta propuesta se convierte en un imprescibible y en un viaje inolvidable que removerá la sensibilidad de todos los espectadores.

En BroadwayWorld Spain hemos hablado con Nerea Rodríguez (Nura), Alícia Serrat (Creadora y Directora) y Víctor Arbelo (Compositor y Director musical) sobre el proceso de creación, la magia del estreno y más detalles de cómo se siente formar parte de este emcocionante viaje: 


