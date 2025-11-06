TV: Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey envían un mensaje a OT

Enter Your Email to Unlock This Article



Las estrellas de WICKED: PARTE II Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey han enviado un mensaje a las y los concursantes de OT 2025 enviándoles ánimos en el concurso e instándoles a seguir persiguiendo sus sueños.

El mensaje, que Cynthia Erivo ha hecho casi completamente en español, mientras que sus coestrellas lo han hecho en inglés, concluía invitándoles a ir a las salas a ver WICKED: PARTE II una vez salgan de la academia.

Cynthia Erivo y Ariana Grande vuelven a encarnar a las dos brujas protagonistas en el épico final que incluye canciones icónicas como No Good Deed o For Good, además de dos nuevos temas compuestos por Stephen Schwartz especialmente para la película.

La historia de WICKED: PARTE II nos sitúa en Oz varios años después de la primera parte, con Elphaba demonizada por los ciudadanos del país y Glinda trabajando junto al mago (Jeff Goldblum) y Madame Morrible (Michelle Yeoh). Sus vidas darán un giro cuando una chica de Kansas llegue arrastrada por un tornado.

La película tendrá también el regreso de Jonathan Bailey como Fiyero, Peter Dinklage como el Dr. Dillamond, Ethan Slater como Boq, Marissa Bode como Nessarose, Bowen Yang como Pfanee y Bronwyn James como Shenshen.

La primera parte de WICKED se convirtió en la película más exitosa en taquilla de los últimos años recaudando más de 700 millones de dólares a nivel mundial y alzándose con dos premios Oscar a Mejor Diseño de Vestuario y a Mejor Diseño de Producción entre muchos otros premios y nominaciones.

Esta segunda parte se rodó al mismo tiempo que la primera.

