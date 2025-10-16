 tracker
TRIUNFO: EL MUSICAL DE TU VIDA prepara su estreno

El musical se basa en el fenómeno de OT

By: Oct. 16, 2025
TRIUNFO: EL MUSICAL DE TU VIDA prepara su estreno ImagePróximamente llegará a los escenarios españoles TRIUNFO: EL MUSICAL DE TU VIDA, una nueva vuelta de tuerca al célebre formato Operación Triunfo que en estos momentos cuenta con una nueva edición en emisión.

Este nuevo musical homenajeará el programa creando su propio universo pero manteniendo el espíritu del OT que conocemos desde hace más de dos décadas.

Luis Montiel escribe libreto y música de este musical con canciones originales. A lo largo de su trayectoria ha sido uno de los directores de EL REY LEÓN en España, desde 2008 hasta su estreno en 2011 y posterior desarrollo en 2012, además de haber sido coach vocal en programas como Idol Kids o La Voz Kids.

Mireia Montavez, concursante de la primera edición del programa original, será la que de vida a la directora de la academia en este nuevo montaje. El resto del reparto se anunciará próximamente.

Daniela Galhoz, por su parte, será la Dance Captain y Ayudante Vocal.

Todos los detalles de esta nueva producción y el resto de su reparto serán anunciados próximamente.

