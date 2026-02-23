TOP 5: Los vídeos más reproducidos en la historia del canal de YouTube de Broadway World Spain

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El teatro musical en nuestro país ha vivido una transformación espectacular a lo largo de los últimos años. Lo que antes era una rareza o un lujo reservado para quienes viajaban a Broadway o al West End londinense, hoy es una industria consolidada que ha coronado a Madrid como la indiscutible gran capital del género en español. Durante todo este tiempo de crecimiento, estrenos y alfombras rojas, en Broadway World Spain hemos estado a pie de escenario para capturar esa magia y llevarla directamente a vuestras pantallas. Nuestro canal de YouTube se ha convertido así en un verdadero archivo histórico para revivir tus números favoritos y recordar a los elencos originales que marcaron una época.

Sin embargo, al analizar las cifras históricas de nuestro canal para descubrir qué es lo que más cautiva a nuestra audiencia, los datos nos cuentan una historia muy particular. Aunque hemos cubierto infinidad de producciones, el Top 5 de vídeos con más reproducciones es un viaje directo a un año que rompió todos los esquemas: 2011. Con las redes sociales en plena eclosión, el gran público español descubrió la monumentalidad de los montajes internacionales que se instalaban definitivamente en nuestro país. Las cifras hablan por sí solas y demuestran que las canciones que marcaron nuestra infancia son las indiscutibles reinas.

A continuación, repasamos nuestro Top 5 histórico de vídeos:

5. "Nuestro lugar" — EL REY LEÓN (1,4 millones de visualizaciones)

Cerramos el ranking con uno de los temas más emotivos del musical. Subido en el mágico 2011, este vídeo demuestra que las baladas y los momentos más íntimos de la sabana africana también resuenan profundamente con nuestra audiencia.

4. "Están en ti" — EL REY LEÓN (1,5 millones de visualizaciones)

Las enseñanzas de Mufasa siguen muy presentes. Con un millón y medio de reproducciones, este vídeo de 2011 nos recuerda la conexión de la obra de Disney con las emociones más primarias del espectador y la fuerza de su legado.

3. "Él vive en ti" — EL REY LEÓN (2 millones de visualizaciones)

El podio de bronce se lo lleva la imponente fuerza coral y visual de este número. El vídeo capturó la espectacularidad africana y la impecable puesta en escena que acababa de aterrizar en la Gran Vía madrileña.

2. "Do Re Mi" — SONRISAS Y LÁGRIMAS (2,6 millones de visualizaciones)

El único título capaz de colarse en la hegemonía de la sabana. En este inolvidable vídeo de la gira 2011-2012, Silvia Luchetti da vida a Maria junto a los niños Yolanda García, Jorge Galaz, Marta Ibáñez y María Osuna. Dirigido por Jaime Azpilicueta y producido por SOM Produce, Drive Entertainment y Vértigo Tours, el clásico de mayor éxito de la historia comenzó su gira nacional en Tenerife, dejando este testimonio perfecto de su magia.

1. "El ciclo vital" — EL REY LEÓN (4,6 millones de visualizaciones)

La medalla de oro absoluta es para esta versión del sobrecogedor tema de apertura, interpretado magistralmente por Brenda Mhlongo como Rafiki. Las imágenes sirvieron de aperitivo para el histórico estreno del 21 de octubre en el Teatro Lope de Vega, con un elenco original inolvidable encabezado por Carlos Rivera (Simba), David Comrie (Mufasa), Sergi Albert (Scar) y Daniela Pobega (Nala). Fue el primer contacto visual de muchos con el incomparable despliegue artístico de Julie Taymor.

Si abrimos el foco y agrupamos las visitas por título musical independientemente de la canción, el mapa de nuestro canal se diversifica. A los indiscutibles líderes, EL REY LEÓN y SONRISAS Y LÁGRIMAS, se les unen tres producciones que arrasaron en visualizaciones: ANASTASIA (2018), el esperado regreso a los escenarios de los himnos de Mecano con HOY NO ME PUEDO LEVANTAR (2013), y el fenómeno sin precedentes que nació en el Teatro Lara, LA LLAMADA (2013).

Observar estos datos nos deja una conclusión clara: EL REY LEÓN cambió las reglas del juego en 2011. Su estreno coincidió con el momento en que YouTube empezó a democratizar el contenido teatral, permitiendo al gran público ver desde casa el altísimo nivel de producción que por fin se hacía en España.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.