RTVE lanza ARIA, locos por la ópera, su nuevo talent show dedicado a la lírica

RTVE ha presentado ARIA, locos por la ópera, un nuevo concurso de talentos dedicado a la lírica que la cadena estrenará alrededor de las Navidades. El formato, presentado por Ruth Lorenzo y con Juanjo Bona al frente del backstage, reunirá a diez cantantes con sólida formación musical que competirán por hacerse un hueco en un sector tan exigente como el operístico. Concebido como un programa de espectáculo y divulgación, mostrará el proceso de preparación, la disciplina y la emoción que acompañan a la carrera de un cantante de ópera.

El jurado estará compuesto por tres nombres de gran prestigio: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez, a quienes se sumará un juez secreto que se revelará en la gala final. Asimismo, el programa contará con la participación de la Franz Schubert Filharmonia dirigida por Tomàs Grau, encargada de acompañar las actuaciones solistas y grupales. El actor y creador de contenido Mario Marzo aportará un enfoque pedagógico introduciendo cada aria, mientras que RTVE subraya que ARIA derriba clichés y acerca la lírica a un público amplio, desde conocedores hasta quienes se aproximan por primera vez al género.

Durante la rueda de prensa de presentación celebrada este martes, Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, destacó que la cadena fue “la casa de la música” durante muchos años y que ahora busca “revivir esos formatos”. En consonancia, RTVE apuesta por un espacio que ofrece actuaciones de gran calidad, un tono accesible y la participación de jóvenes talentos, seleccionados entre más de 200 aspirantes. Los responsables del formato, junto a Lorenzo, Bona y los miembros del jurado, coincidieron en subrayar el carácter formativo, emocional y familiar de un programa especialmente diseñado para la programación navideña.

ARIA, locos por la ópera es la primera adaptación internacional del exitoso formato neerlandés creado por Medialane para la televisión pública NPO1, donde ha consolidado su popularidad a lo largo de tres temporadas. Producido en España por RTVE en colaboración con Gestmusic, el programa reivindica el talento nacional y combina majestuosidad visual, música sinfónica y una mirada contemporánea sobre la tradición operística. Con esta apuesta, RTVE refuerza su compromiso con todos los géneros musicales y con la creación de espacios que acerquen la lírica al gran público.

