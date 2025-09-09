 tracker
PHOTO: Primera imagen de Paule Mallagarai como Ella en CENICIENTA

La intérprete vasca protagonizará el musical de Rodgers & Hammerstein en el Teatro Coliseum a partir del 3 de octubre.

By: Sep. 09, 2025
Stage Entertainment España ha revelado la primera fotografía de Paule Mallagarai caracterizada como Ella, la protagonista de CENICIENTA. La imagen muestra a la actriz en la piel de la icónica heroína del cuento, que en esta versión combina la magia tradicional con una mirada contemporánea y empoderada. El musical llegará al Teatro Coliseum de Madrid el próximo 3 de octubre, convirtiéndose en uno de los grandes estrenos de la temporada.

PHOTO: Primera imagen de Paule Mallagarai como Ella en CENICIENTA Image

En su trayectoria profesional, Paule Mallagarai ha formado parte de Mamma Mia! como alternante de Sophie, además de interpretar a Brooke Wyndham en Una rubia muy legal, Bev en 50 Sombras y Floridiana en Gerónimo Stilton. También ha participado en Madagascar, el musical, consolidándose como una de las jóvenes actrices con mayor proyección dentro del panorama del teatro musical en España.

En CENICIENTA, Paule Mallagarai liderará un elenco encabezado junto a Briel González (Topher), Mayca Teba (Marie) y Mariola Peña (Madame), en una producción dirigida y coreografiada por Anthony Van Laast. Será la primera vez que la versión renovada de Rodgers & Hammerstein se represente en Europa, en un montaje que promete sorprender al público madrileño con su espectacularidad y frescura.




Videos