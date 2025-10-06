PHOTO: Primera imagen de Pablo Puyol y Julia Möller en HOUDINI

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Esta semana, el Teatro Calderón de Madrid levanta el telón para recibir HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, la nueva gran producción de LetsGo y beon. Entertainment. Protagonizado por Pablo Puyol y Julia Möller, el espectáculo fusiona el teatro musical con la magia escénica en una experiencia que promete asombrar al público madrileño. Inspirado en la vida del legendario escapista Harry Houdini, el musical alterna su última actuación en 1926 con los momentos más decisivos de su pasado, revelando las luces y sombras de un hombre que dedicó su vida a desafiar los límites de lo imposible.

Bajo la dirección y libreto de Federico Bellone (El fantasma de la ópera), HOUDINI cuenta con más de veinte ilusiones en vivo creadas por el prestigioso diseñador Paolo Carta, ofreciendo una puesta en escena de una espectacularidad sin precedentes. En esta versión española, Puyol da vida al carismático ilusionista, mientras Möller interpreta a su esposa, cómplice y compañera de viaje tanto en el amor como en el peligro.

El estreno, acompañado de una nueva imagen promocional firmada por el fotógrafo Fabián Morassut con diseño creativo de Ana Maria Voicu, marca el inicio de una de las grandes apuestas teatrales del año.